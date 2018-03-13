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Главные новости 13 марта: увольнение Тиллерсона и победы украинцев на Паралимпиаде

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Главные новости 13 марта в Украине и мире
Главные новости 13 марта в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она покинула территорию Украины еще до этого. Умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко. Сборная Украины завоевала 6 медалей в четвертый день Паралимпийских игр в Пхенчхане. Такими были главные новости 13 марта в Украине и мире.

Увольнение Тиллерсона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справится" на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу.

Так, комментируя увольнение Тиллерсона для прессы, Трамп заметил, что уважает "интеллект" своего бывшего госсекретаря и они с ним хорошо поработали.

"Я думаю, что сейчас Рекс будет намного счастливее", — высказался президент США.

Глава Белого дома также добавил, что они с Тиллерсоном имели разные точки зрения по некоторым вопросам, в частности, Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном качестве примера разногласий.

Мы на самом деле не мыслили одинаково. С Майком Помпео мы имеем аналогичный образ мышления,
— прокомментировал лидер Соединенных Штатов.

Политолог-международник Питер Залмаев рассказал, почему Трамп уволил Тиллерсона

Отметим, что новый глава Государственного департамента США Майк Помпео до этого возглавлял ЦРУ. Однако теперь головой американского ЦРУ назначили Черри Гаспел, которая стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.

"Исчезновение" Савченко

12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако, по его словам, она перед этим покинула территорию страны.

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По словам Савченко, она находится с рабочим визитом на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

При этом народный депутат от "Народного фронта", заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что ее нет в составе делегации.

Я не знаю, где находится Савченко, мне об этом неизвестно. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В это время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там госпожа Савченко отсутствует,
— заявил политик.

Нардеп также отметил, что Савченко не является делегатом ПАСЕ: "Больше года как она ушла, потому что была вне квоты до тех пор, пока не была освобождена".

Смерть Олеся Терещенко

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко умер вечером 12 марта в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком. О смерти журналиста сообщила утром его коллега Юлия Спасокукоцкая.

"Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру очень тебя будет не хватать. Царство небесное", — написала Спасокукоцкая в Facebook.

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По информации председателя Общественного вещания Зураба Аласания, похороны телеведущего состоятся в среду, 14 марта.

"У него была просьба, чтобы его похоронили или рядом с отцом на кладбище на Нивках, или это будет "Байковое", — сказал Аласания.

Отметим, Олесь Терещенко был ведущим ТСН, а впоследствии — возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на канале UA: Первый.

Победы украинцев на Паралимпиаде

В четвертый день Паралимпийских игр сборная Украины завоевала целых 6 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Так, одно "золото" нашей команде принесла биатлонистка Оксана Шишкова, которая победила в биатлонной гонке на 10 километров (с нарушением зрения).

Также чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км (сидя) стал Тарас Радь, оторвавшись от ближайшего преследователя более чем на одну минуту. В биатлонной гонке на 12,5 км (с нарушением зрения) серебряную медаль получил Александр Казик, а третьим стал также украинец Юрий Уткин.

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Игорь Рептюх добавил к своим золотой и бронзовой медалей еще и серебряную, заняв второе место в индивидуальной гонке на 12,5 км стоя. А Людмила Ляшенко пополнила копилку сборной Украины "бронзой" в гонке на 10 км.

Теги: Новости Украины Новости США Рекс Тиллерсон Новости политики Дональд Трамп Паралимпиада-2018 Новости биатлона Новости спорта журналисты Потери Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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