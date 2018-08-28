Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе

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Вадим Титушко, которого 27 августа объявила в розыск, подозревается в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны Киевской области и других преступлениях.

В июле в один из домов села Рожны Броварского района Киевской области проникла группа лиц в черных масках и спортивной черной форме с оружием. Связав владельцев дома, они украли деньги, после чего покинули место преступления на автомобиле хозяина. В совершении этого преступления подозреваются несколько человек, среди которых и гражданин Титушко,

– рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что полиция также проверяет этих лиц на причастность к другим разбойным нападениям на частные домовладения на Киевщине.

"По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбойное нападение) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК", – добавил Тракало.

Он подчеркнул, что один из подозреваемых в разбойном нападении уже задержан.

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"Еще двое со вчерашнего дня объявлены в розыск. Есть решение Броварского суда об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения", – рассказал представитель полиции.

Добавим, что накануне стало известно о том, что правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области.

Титушко, человек, фамилия которого стала нарицательным и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области,

– сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Вадим Титушко – пресловутый провокатор. Смотрите видео:

Как известно, 18 мая 2013 года в центре Киева избили журналистов, которые снимали драку "свободовцев" и мужчин спортивного телосложения. Впоследствии благодаря съемкам на любительские камеры удалось установить, что главным "боевиком" был Вадим Титушко.

Суд его задержал, однако впоследствии отпустил под залог.

В центре Киева неизвестные захватили офис, очевидцы слышали звуки взрывов

В центре Киева несколько десятков человек в шлемах и со спецсредствами захватили офис адвокатской компании. Они на глазах у испуганных прохожих вырезали дверь болгаркой, применяли слезоточивый газ, а позже в помещении быи даже слышны взрывы.

Об этом информировали пользователи в соцсетях.

Видео инцидента на Воздвиженке:

Читайте также: На морскую блокаду никто не может предложить адекватный ответ, – эксперт о действиях России На Воздвиженке взрыв в офисе. Если правильно подслушала, из проезжающего бусика кто-то что-то бросил в двери. Никто не пострадал, но куча полиции. Пишут, что это была попытка рейдерского захвата – люди в масках выбили дверь,

– отметила в Facebook пользовательница Татьяна Гонченко. В Facebook-сообществе "Наш Киев" пишут, что позже на место инцидента прибыли полицейские. Они начали штурм здания и вывели из него нескольких парней спортивного телосложения. "Люди, которые забаррикадировались в здании, оказали сопротивление. В ход пошли палки и огнетушители. Затем полицейские вывели из здания остальных участников конфликта и посадили их в автозаки", – добавили в сообществе. Позже стало известно, что по факту инцидента в центре Киева на Воздвиженке полиция открыла уголовное производство и задержала 18 человек со спецсредствами. Информация о конфликте поступила в дежурную часть около 17 часов: дозвонщик сообщил, что неизвестные лица не пускают в помещение владельцев. По адресу направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу Подольского управления полиции и сотрудников спецподразделения,

– говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители обнаружили на месте 18 человек в темной одежде, которые имели при себе средства защиты. Всех доставили в управление полиции для дачи объяснений. Читайте также: Лавров сделал скандальное заявление о Крыме и его возвращении Украине По предварительной информации, конфликт возник между двумя субъектами о праве собственности на здание. Полицейские сейчас изучают документы, предоставленные обеими сторонами конфликта. К счастью, во время штурма и столкновений в помещении офиса никто не пострадал. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Оккупанты активизировались: в ВСУ предположили почему Российская Федерация перебросила на территорию украинского Донбасса много новейшего оружия и техники якобы для учений. Однако это может вылиться в возможное наступление оккупантов на позиции ВСУ на фронте. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Читайте также: Пророссийские боевики пытаются отбить поселок Шумы, в котором живет 5 человек По его словам, украинские военные должны быть готовы отражать наступление российских оккупационных войск, ведь ситуация может неожиданно измениться. Как нам сообщают, это – для проведения учений. И на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции. Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем,

– отметил "Штирлиц". Кроме того, он заверил, что Россия в условиях гибридной войны может принимать неадекватные решения, однако Вооруженные силы Украины готовы предоставить достойный ответ на возможное обострение ситуации. Также военный подчеркнул, что Кремль продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания новых видов вооружений и боеприпасов. "Причем, доказательств этому – тысячи. Последнее – испытания новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – рассказал Штефан. Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией Читайте также: В Греции разбился военный самолет: есть погибшие Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ будет прекращено в ближайшее время. Об этом глава государства Петр Порошенко заявил 28 августа в Twitter. По словам президента, договор о дружбе с РФ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Порошенко заявил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов для его прекращения.