Пророссийские боевики пытаются отбить поселок Шумы, в котором живет 5 человек

На Востоке пророссийские боевики не прекращают обстрелов. В частности, пытаются отбить поселок Шумы, который недавно освободили украинские военные. Работают как диверсионными группами, так и применяют тяжелое вооружение.

До войны в Шумах кипела жизнь, а сейчас живет только пять человек.

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Те, кто остался, избегают вопроса, ходили ли они на псевдореферендум в 2014 году. А Шумы – это уже почти окраина оккупированной Горловки.

Пророссийские наемники засели на терриконах и прекрасно видят позиции украинской армии.

Они (пророссийские боевики – "24") оттуда ведут огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов,

– заявил военнослужащий ВСУ Игорь.

Раньше это была не контролируемая никем территория, так называемая серая зона. Однако оккупанты последнее время постоянно сюда заходили и обстреливали как украинских военных, так и жилые кварталы города Торецкое, которые недалеко от Шум.

Оккупанты самовольно начали заходить на эту серую зону и строить здесь военные укрепления – окопы, доты. И с этих позиций обстреливать позиции украинской армии,

– рассказал пресс-офицер бригады ВСУ Василий Музыка.

Поэтому наши военные были вынуждены пойти в наступление, чтобы создать кольцо безопасности вокруг Торецка. И теперь не проходит и дня без обстрелов и попыток диверсантов подойти к позициям наших военных.