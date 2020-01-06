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      Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером

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      Главные новости 6 января

      Православные и греко-католики встречают Рождественский Сочельник, или Канун Рождества Христова. В Киеве произошли столкновения во время встречи известной российской блогерши Александры Митрошиной. Умер боец 8-го батальона, доброволец Муравский. В столице Ирана несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани. Такими были главные новости 6 января.

      Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

      Сочельник в Украине

      К теме: Во Львове установили Рождественского Дидуха: яркие фото и видео

      Сочельник, или Канун Рождества Христова, отмечают в этот понедельник христиане, живущие по юлианскому календарю.

      По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

      Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом.

      Глава ПЦУ отметил, что эти праздники – не только напоминание о давних исторических событиях в Вифлееме, но и возможность поблагодарить Господа за все его благодеяния. В частности, митрополит призвал прославлять рождение Сына Божьего и делиться радостью в кругу своей семьи и с ближними. А также попросил помолиться и за тех, кто празднует Рождество в условиях оккупации, в плену или несправедливом заключении.

      Епифаний поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео

       

      Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук также поздравили украинцев с Рождеством. Они пожелали мира и согласия каждой семье.

      Глава государства на своей странице в фейсбук напомнил, что украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру, а "Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, распевают в более 150 вариациях.

      Важно: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      Традиционно на Рождество во Львове установили Рождественского Дидуха. Его накануне изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. Горожане и гости Львова присоединились к праздничному шествию и вместе с мэром города Андреем Садовым прошлись к месту установки Дидуха

      Рождественский Дидух во Львове / Фото: Кристина Процак


      К торжественному установлению Рождественского Дидуха присоединился Андрей Садовый / Фото: Кристина Процак

      К слову, установление Рождественского Дидуха во Львове является традиционным. Как заметил отец Украинской греко-католической церкви Михаил Белецкий, для украинцев Дидух является символом достатка и надежды на то, что Господь и впредь будет благосклонным к нам. С вынесением Рождественского Дидуха во Львове начинаются многочисленные праздничные мероприятия: шествие звездочетов, коляда, рождественские завтраки для людей в нужде.

      Смотрите видео: как во Львове устанавливали Рождественский Дидух

       

      Столкновения на встрече Митрошиной в Киеве

      Актуально: Хотели спросить "чей Крым": на встрече с российской блогеркой в Киеве произошли столкновения – видео

      Активисты общественного движения "Відсіч" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известному русскому блогеру Александре Митрошиной.

      Как сообщает "Відсіч", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Впоследствии, их все же отпустили.


      Полиция задержала одного из активистов движения "Відсіч" / фото Александра Иванова

      По данным активистов, задержанных отвезли в отделение полиции на улицу Голосеевскую, 15. В движении "Відсіч" утверждают, что активистов избили сторонники русского блогера.

      На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".

      Смотрите видео разговора активистов "Відсіч" с российской блогеркой:

       

      Что известно о Саше Митрошиной?
      Саша (Александра) Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения #ЯНеХотелаУмирать.

      Митрошина также сотрудничала с телеканалом "Россия 1" (ВГТРК).

      В 2017 году Александра Митрошина сообщила на своей странице в фейсбук, что посетила аннексированный Крым.

      Александра Митрошина посещала аннексированный Крым / фото с фейсбука

      Умер ветеран войны на Донбассе Николай Муравский

      К теме: Не выдержала психика в мирное время: трагически скончался ветеран войны на Донбассе Николай Муравский

      Умер пластун-военный, боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский. Мужчина имел позывной "Цибуля". Трагедия случилась на Тернопольщине 4 января. Предварительная версия смерти – самоубийство. Николаю было 25 лет.

      Первым о смерти Николая Муравского сообщил Фонд поддержки пластунов-военных, правда деталей трагедии фонд не обнародовал.

      Также информацию о смерти Николая сообщил нардеп Ярослав Юрчишин. По его словам, у мужчины не выдержала психика. В то же время он отметил, что трагедия произошла в мирное время.

      Прокомментировали смерть своего собрата и в батальоне "Аратта". По словам военных, предварительная версия – самоубийство. Также здесь добавили, что уже следствие установит, что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай.

      Похороны Николая Муравского состоялись 6 января в Озерной на Тернопольщине. Это его родное село. Прощание проходило в его доме и продолжалось всю ночь.

      Что известно о Николае Муравском

      Родился он в Озерной на Тернопольщине. Окончил ЛНУ имени Ивана Франко и некоторое время проживал во Львове. Был участником "пласта", сюда он поступил в 2006 году. А пластовую присягу принес в 2008-м на окружном празднике весны. В 2012 году он выступил соорганизатором окружного мероприятия ко Дню памяти героев Крут. В последнее время способствовал созданию ячейки "Пласта" в родной Озерной.

      Николай был сначала лидером студенческих протестов против Януковича осенью 2013-го в Киеве, а потом еще и стал активным участником Революции Достоинства. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО. В 2017 году вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Известно, что воевал в районе Мариуполя. Вернулся с войны осенью 2019 года.

      Масштабный похороны Сулеймани в Иране

      Важно: Иран выходит из ядерной сделки из-за убийства Сулеймани: детали

      В столице Ирана Тегеране несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате ракетного удара США.

      Государственное телевидение Ирана заявило, что на прощании было "несколько миллионов". В то же время, точное количество людей пока не называют.

      Дочь генерала Сулеймани, обращаясь к иранцам, пообещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и Израиля".

      Семьи американских военных на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей,
      – сказала она.

      Молитву над телом Сулеймани сказал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы собравшиеся стали выкрикивать: "Смерть Америке!".

      Правительство Исламской Республики Иран объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить попрощаться с Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и университеты.

      Из Тегерана тело Сулеймани отправят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония. Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В Кермане 7 января объявлен выходным днем.

      Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

      Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.

      • Обострение между США и Ираном и решение Ирака встревожило мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собрал внеочередное заседание Североатлантического совета.
      • Вмешалась Германия – предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Конфликт между США и Ираном Иран столкновения Убийство Сулеймани Самоубийство Андрей Садовой Новости Львова Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Потери Война на Донбассе Новости Киева Рождественские традиции Новогодние праздники Рождество
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