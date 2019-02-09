Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве

СБУ разоблачила коварные намерения российских спецслужб: агенты РФ искали готовых поджигать церкви УПЦ МП за деньги. В Киеве спасли подростка, который плыл по Днепру на отколовшейся льдине. В Киеве милиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". В Генуе начали демонтаж смертоносного моста Моранди. Такими были главные новости 9 февраля в Украине и мире.

Поджечь церковь за 2 тысячи долларов

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Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашем государстве на религиозной почве.

Да, российские спецслужбы искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.

Заказчик-злоумышленник пообещал прислать 2 тысячи долларов исполнителю "заказа" на банковскую карточку. Счет, кстати, открытый в одном из украинских банков.

Правоохранители СБУ разоблачили алгоритм действий, который придумала спецслужба России. В соответствии с ним исполняющий преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.

Полностью поджигать не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект может быть любой, на ваш выбор. Обязательно Московский патриархат,

– говорится в сообщении.

Заказчик запрещал брать телефон с сим-картой на место преступления. Он приказывал включать "режим полета" чтобы исполняющий не "засветился".

СБУ уже задержала одного такого исполняющего. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор. В СБУ просят информировать их о подобных случаях.

Путешествие по Днепру на льдине

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В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказалась посреди воды на куске льда.

По льду подросток гулял вместе со своими друзьями. А когда просто ходить стало скучно, дети попытались отколоть льдину, говорят очевидцы.

«Русановский мамонтёнок» Подросток вместе со своими друзьями ходил по льду. Просто ходить стало скучно и они попытались отколоть льдину. Получилось и один из них поплыл в путешествие по каналу. К счастью, быстро среагировали спасатели #ГСЧС, которые достали ребёнка со льдины и посадили себе в лодку. По прибытию на берег «мамонтёнок» быстро убежал. Уважаемые родители! Просьба провести со своими детьми беседу, чтобы они не попадали в такие приключения. Ведь, могло все закончиться совсем грустно... Опубліковано Киев Оперативный Субота, 9 лютого 2019 р.



Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" каналом.

На место инцидента вызвали чрезвычайников. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка из льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро убежал из лодки.