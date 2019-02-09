Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
СБУ разоблачила коварные намерения российских спецслужб: агенты РФ искали готовых поджигать церкви УПЦ МП за деньги. В Киеве спасли подростка, который плыл по Днепру на отколовшейся льдине. В Киеве милиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". В Генуе начали демонтаж смертоносного моста Моранди. Такими были главные новости 9 февраля в Украине и мире.
Поджечь церковь за 2 тысячи долларов
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Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашем государстве на религиозной почве.
Да, российские спецслужбы искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.
Заказчик-злоумышленник пообещал прислать 2 тысячи долларов исполнителю "заказа" на банковскую карточку. Счет, кстати, открытый в одном из украинских банков.
Правоохранители СБУ разоблачили алгоритм действий, который придумала спецслужба России. В соответствии с ним исполняющий преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.
Полностью поджигать не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект может быть любой, на ваш выбор. Обязательно Московский патриархат,
– говорится в сообщении.
Заказчик запрещал брать телефон с сим-картой на место преступления. Он приказывал включать "режим полета" чтобы исполняющий не "засветился".
СБУ уже задержала одного такого исполняющего. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор. В СБУ просят информировать их о подобных случаях.
Путешествие по Днепру на льдине
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В Киеве на Русановке подросток вышел на льдину в канале Днепра, она откололась и ребенок оказалась посреди воды на куске льда.
По льду подросток гулял вместе со своими друзьями. А когда просто ходить стало скучно, дети попытались отколоть льдину, говорят очевидцы.
Детям удалось отколоть льдину и один из подростков поплыл "в путешествие" каналом.
На место инцидента вызвали чрезвычайников. Они быстро среагировали и с помощью лодки спасли ребенка из льдины. Когда же прибыли на берег, подросток быстро убежал из лодки.
В Киеве задержали активистов
На встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями пришли активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" с плакатами и вопросам: когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера.
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В полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали "организованную группу молодых людей с закрытым лицом". Полиция задержала активистов с плакатами с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с "Кто закажи Катю Гандзюк?". Их забрали в полицейский участок.
Мы также знаем, что правоохранители получили команду убрать всех, кто пришел спросить у Тимошенко об убийстве Кати Гандзюк,
– подчеркнули активисты.
Правоохранители отметили, что в служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.
Полиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?": Смотрите сюжет
Кроме этого, после задержания активистов под отделением полиции, по словам правоохранителей, начал происходить штурм. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили под дверью отделения началась толкотня, против правоохранителей применили газовые баллончики.
В результате всех активных участников задержали, а это – около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия,
– говорится в сообщении Нацполиции.
У задержанных изъяли "наган" и ножи.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Активисты на Контрактовой площади
В то же время, активисты отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений.
Мы собирались возле ресторана "Пузата хата". Человек 10 примерно, пришедших на нашу встречу, были просто окружены полицией и упакованы в один из автобусов без каких-либо названных нам причин. Я лично пыталась выяснить причину, имена, звания полицейских. В конце концов, только один представился. То есть мы возвращаемся в 2013 год, когда ты стоишь среди активистов и хочешь поставить нормальное вопрос к одному из политиков, и тебя просто пакуют,
– рассказала подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромик.
Добавим, что Юлия Тимошенко никак не отреагировала на вопросы активистов.
После инцидентов возле Подольского отделения полиции, некоторые активисты поехали к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Там они зажгли файеры и требовали отпустить задержанных товарищей.
По состоянию на 21:00 активисты снова приехали в Подольский отдел полиции в Киеве. Они требуют от полиции вернуть им вещи, которые были изъяты во время протеста на Контрактовой площади и отпустить задержанных. Отделение полиции охраняют правоохранители в масках.
Демонтаж смертоносного моста в Генуе
В итальянской Генуе начали сносить мост, который летом 2018 года частично обрушился, похоронив под собой 43 человека. Власти итальянского города обещает до конца 2019 года построить на его месте новую переправу.
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Известно, что первые крупные части моста Моранди начали сносить утром 8 февраля. Ремонтники, которые занимаются разбором переправы, работают на высоте в 38 метров. За началом этих работ следили премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонителли.
К концу 2019 года мы обязаны восстановить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает,
– сказал премьер Конте, который наблюдал за началом работ.
Демонтаж смертоносного моста в Генуе
Что известно об обвале моста Моранди в Италии? 14 августа 2018 года в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Количество жертв по завершению поисково-спасательной операции составило 43 человека. Среди пострадавших оказалась и семейная пара из Украины, им чудом удалось выжить.
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Что стало причиной обвала? Официальную причину обвала власти Италии пока не назвали. Первой была версия о том, что в переправу попала молния – это и послужило причиной трагедии. Однако впоследствии эту версию отвергли: местные жители вспомнили, что в последние годы опоры моста часто ремонтировали, а во время обвала в Генуе был мощный шквальный ветер и ливень.
Демонтаж моста в Генуе
Снег в Токио
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Более сотни рейсов отменили в аэропортах Токио из-за сильного снегопада. На японскую столицу нашла холодная воздушная масса.
Да, в Токио на 9 февраля выпало около 5 сантиметров снега. Впоследствии снег перешел в ледяной дождь, что повлекло дополнительные трудности в столичных аэропортах.
Однако реакция японцев на снег скорее положительная – в соцсетях они делятся радостными фотографии. Больше снимков – по ссылке.