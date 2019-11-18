Главные новости 18 ноября: Россия вернула корабли, Порошенко готовят подозрение

Россия вернула Украине захваченные корабли, они уже плывут в Одессу. ГБР направило в ГПУ проект сообщение о подозрении Петру Порошенко. "Газпром" направил "Нафтогазу" письмо с предложение нового контракта. Банкиру Гриценко избрали меру пресечения. В Гонконге – обострение протестов, а в Тбилиси пикет под парламентом разогнали водометами. Такими были главные новости 18 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 18 ноября.

Россия вернула Украине захваченные в 2018 году корабли

Захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли РФ вернула: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море. Украинские военные суда, которые почти год находились в русском плену, направляются домой – в Одессу.

А так же и в России прокомментировали возвращение захваченных кораблей Украине

"Сейчас украинские буксиры "Титан" и "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", – говорится в сообщении пресс-центра украинских ВМС.

В российском же МИД заявляют, что РФ вернула суда, потому что "завершила необходимые следственные действия". Там также подчеркнули, что захваченные корабли вблизи Керченского пролива страна-агрессор считает "вещественными доказательствами".

Важно! В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что "возвращение кораблей никак не связано с трибуналом".

Экипаж кораблей – 24 украинских моряка – вернулся домой 7 сентября в рамках обмена с Россией в формате 35 на 35. Тогда вместе с моряками в Украину прибыли и 11 узников Кремля.

Что известно о состоянии кораблей?

В каком состоянии освобожденные корабли – неизвестно. Они пробыли в российском плену почти год. Во время захвата катер "Бердянск" получил повреждения, а буксир "Яны Капу" пострадал еще до захвата, после того как был протаранен российским сторожевым кораблем.

В то же время Россия утверждает, что ее специалисты поддерживают техническое состояние кораблей украинского флота. Они, мол, "находились под постоянным наблюдением". Специалисты якобы подавали на борт воду и электроэнергию и обеспечивали вентиляцию.

Следите: Захваченные корабли возвращаются в Одессу – карта



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

Где сейчас украинские суда?

"Сапфир" (не принимал прямого участия в передаче захваченных кораблей) остался в Черном море за 40-50 километров южнее Судака. Буксир "Гайдамака" движется в сторону Одессы и находится в Черном море примерно в 30-35 километрах к югу от мыса Опук. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы AIS.



Украинские суда оплывают Крым и возвращаются в Одессу

По данным экспертов, военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут идти в Одессу не менее 43 часов. Они должны прибыть в порт примерно 20 ноября в 8:00 утра. Однако, это море, и здесь могут случиться всевозможные случаи – от неожиданного шторма до того, что может оборваться буксирный трос. Поэтому точное время прибытия судов в Одессу спрогнозировать невозможно.

Захват и возвращение украинских кораблей: главное

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка.

Утром 18 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.

Кремль убеждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.

Порошенко готовят подозрение

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и действующему депутату Рады Петру Порошенко. Сам Порошенко все это называет "российским заказом".

Что говорят в ГБР

Как говорится в сообщении пресс-службы ГБР, проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства. Касается оно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Состоялся этот конкурс в марте-мае 2019 года.

Обратите внимание! В ГПУ есть несколько расследований, – Рябошапка о делах, где фигурирует Порошенко

Порошенко подозревают в:

Уголовных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти со стороны представителя власти. Эта статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

со стороны представителя власти. Эта статья предусматривает Правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 364 УКУ: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Эта статья предусматривает лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также штраф от 480 тысяч гривен до 960 тысяч гривен.

Также следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду относительно предоставления согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности, поскольку тот является действующим народным депутатом Украины.

Что говорят у Порошенко

В пресс-службе Петра Порошенко заявили, что проект подозрения пятому президенту является "российским заказом". А цель таких действий:

– причинение вреда репутации пятого президента,

– попытка помешать Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на безопасностном форуме в Галифаксе (Канада).

Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь – проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины. Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только увольнением руководителя ГБР, которое вскоре произойдет. Но и тем, что 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства,

– добавили в прессслужбе Порошенко.

Кстати! Личных данных не собирают: в ГБР заверили, что заинтересованы только в материалах "Схем"

Что происходит между Порошенко и ГБР

Порошенко уже фигурирует по меньшей мере 12 уголовных производствах. Но по всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Известно, что политика уже вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью во время отмены в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области.

Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году. Кроме того, ГБР открыло против него дело за возможное декларирование недостоверной информации.

Известно, что в ГБР Порошенко уже допросили по таким делам:

О захвате Россией украинских моряков в 2018.

Об уголовном производстве, начатым НАБУ по подписанию и имплементации минских соглашений.

О судебной реформе.

О национализации "Приватбанка".

Кроме того, Порошенко несколько раз игнорировал вызовы в ГБР, а объяснял он это тем, что является народным депутатом и в это время находился в зале заседаний.

"Газпром" прислал "Нафтогазу" факс с "интересными" предложениями

В письме российского газового монополиста содержится официальное предложение продлить срок действия действующего газового контракта или заключить новый. Однако для этого надо отказаться от всех взаимных претензий в международных арбитражах.

Что же предлагает "Газпром"?

Российская сторона предлагает подписать договор на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Однако условием продолжения сотрудничества является отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

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Как реагируют в "Нафтогазе"?

Через несколько часов после заявления "Газпрома" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил поступление такого предложения. Интересно, что ранее, прочитав о ней в СМИ, он писал, что ожидает его в электронной почте, но оно с задержкой пришла по факсу.

Наконец получили предложение. Внимательно ее изучим и дадим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами,

– заверил Витренко.

Какие еще есть условия газового сотрудничества Украины и РФ:

Отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции";

Отмена обращения "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию проводить расследование против "Газпрома";

"Газпром" также ожидает позицию украинской стороны о ее готовности напрямую покупать российский газ с 2020 года.

К слову, ранее в "Нафтогазе" сообщали, что не откажутся от претензий к "Газпрому".

"Отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам", – написал в фейсбуке исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Что известно о газовом контракте Украины и России?

Действующий договор закончится 31 декабря 2019 года. Украина заинтересована в долгосрочном договоре, однако в России предлагают контракт на 1 год.



Ранее Россия сообщала о 2 условиях для нового контракта: отказ Украины от судебных исков против "Газпрома" и возобновлению покупки российского газа.

Что нужно знать о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом"

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактических потребностей в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

Банкиру Гриценко избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал председателю правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александру Гриценко меру пресечения. Банкира не арестовали, но в течение 5 дней он должен внести залог – почти 3 миллиона гривен.

Напомним: Банкира Гриценко задержали по поручению прокуратуры, – СБУ

Накануне, 17 ноября, Гриценко вручили подозрение на 78 страницах.

Отметим, что прокурор просил куда более суровой меры пресечения – взятие Гриценко под стражу почти на два месяца с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен.

Суд решил иначе, под стражу Гриценко не берут, залог значительно меньше. Банкира лишь обязали не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Также ГПУ пообещала обнародовать детали дела (в частности – в чем именно обвиняют Гриценко) после избрания банкиру меры пресечения.

В чем могут подозревать Гриценко?

В СМИ считают, что говорится о кредитах на очень льготных условиях, которые Банк выдавал компаниям, связанным с пятым президентом Петром Порошенко. Ведь сам Гриценко возглавил банк как раз после инаугурации последнего.



Также может идти речь о выведении залоговых активов UMH (украинская международная мультимедийная группа): ее владелец Сергей Курченко брал кредит у того же "Укрэксимбанка" на примерно 130 миллионов долларов, но после Евромайдана сбежал из Украины и кредиты, конечно, не возвращал.

С чего началось: В Киеве то ли похитили, то ли задержали главу "Укрэксимбанка" Александр Гриценко

Протесты в Тбилиси и Гонконге: масштабные противостояния силовиков и демонстрантов

Вечером 17 ноября демонстранты в Тбилиси заблокировали здание грузинского парламента. Правоохранители предупредили: следствием таких действий будет применение силы. И уже 18 ноября полиция водометами и газом разогнала протестующих. В Гонконге же продолжаются конфликты между студентами и полицией. Появилась информация о зверском отношение полиции к протестантам, нападении на журналистов и врачей-волонтеров.

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Что происходит в Грузии?

Утром 18 ноября депутаты пытались попасть на работу – в парламент, но их не пустили несколько сотен демонстрантов. Полиция сразу озвучила протестующим ультиматум: или те прекращают агрессивные действия добровольно и в течение пол часа, или правоохранители организуют это своими силами. Люди на площади перед парламентом идти прочь отказались, тогда полиция разогнала участников акции водометами. Баррикады и палатки разбирают.

Как разгоняют людей водометами: видео из соцсетей

В Тбилиси опять мясо. Недовольные новым законом о выборах попытались заблокировать здание парламента. В ответ полиция разблокировала спецназ и водометы pic.twitter.com/IQGPJgwm2V — PROMOTER (@BigRadioPromo) November 18, 2019

Следует подчеркнуть, что пока спецназовцы оттесняли щитами протестующих, те не совершали агрессивных действий – лишь отступали с поднятыми руками. Об этом рассказали в Интерфакс-Украина. После применения водометов и газа участники акции изменили тактику сопротивления на еще более пассивную – просто сели на дорогу.

Вот и Тбилиси загулял...

Демократия шагает по планете. pic.twitter.com/mARFyIEWf4 — Олег Анатольевич. (@oleg1a13) November 18, 2019

В соцсетях пишут, что правоохранители уже начали задерживать особо активных протестующих и лидеров оппозиции.

RT @tvrain: Видео из Тбилиси. Полиция применяет водометы и дубинки



: телеграм-канал «Николай-Левшиц – channel in Georgia / Грузия» pic.twitter.com/CGsX0idmoi — RoS (@Rostyslav) November 18, 2019

Смотрите фото из Тбилиси (соцсети):

Какова ситуация в Гонконге?

Главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в фейсбуке сообщил о том, что сейчас в местной Политехнике находятся 600 студентов, они напуганы и просят защиты.

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По словам Харитонова, примерно в 7 утра ректор университета заявил о договоренности с полицией. Предложил всем студентам выйти, пообещав, что их не будут трогать.

Некоторые активисты, которые были рядом с университетом, поверили в то, что полиция не будет их бить, и пошли на уступки. Их забрызгали газом, избили и доставили в тюрьму,

– написал Харитонов.

Он добавил, что полиция унижает протестантов.

Полиция звереет. Есть видео, где при избиении и задержании студентов они кричат "Мы сейчас повторим Тяньаньмэнь" или "Кричи, потому что теперь мы будем тебя насиловать",

– заявил Харитонов.

Впечатляющие кадры протестов в Гонконге смотрите видео 24 канала

По словам украинца, полицейские также нападают и на журналистов, в частности иностранцев. Задерживают врачей-волонтеров.

"Правда, до Политеха удалось добраться Красному кресту: его побоялись избивать или задерживать", – написал Харитонов.

Параллельно на улицах города появилась китайская армия, уже с оружием. По словам Харитонова, они прячутся по разным локациям, и вроде вышли поддерживать безопасность. Но у них есть оружие и неизвестно, когда они ее применят.

Что известно о протестах в Гонконге?

Гонконг имеет особый статус в составе Китая. С конца марта 2019 года там начались протесты против закона об экстрадиции – выдача лица государству, компетентные органы которого разыскивают его, чтобы привлечь к уголовной ответственности или исполнения приговора.

В июне после жестокого разгона полицией одного из протестов акции стали массовыми.

В начале августа протестанты выдвинули новые требования: полный отзыв законопроекта об экстрадиции; отказ от квалификации действий протестующих как "восстание"; освобождение всех политзаключенных и арестованных; отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лам; проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.

Последние события – студенты и другие участники акций протеста в Гонконге забаррикадировались в здании Политехнического университета и сопротивляются полиции.

Участники протеста подожгли мост, который ведет к материковому Китаю.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона студентов. Демонстранты защищались от правоохранителей кирпичами, бутылками с коктейлями Молотова, обстреливали полицию из самодельных катапульт и луков.

Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга, что протесты могут привести к потере особого статуса региона в Китае.

Протесты 17 ноября, к слову, охватили не только Грузию и Гонконг, а и Францию (по поводу годовщины начала движения "желтых жилетов") и Иран (из-за роста цены на бензин).