Главные новости 28 октября: ситуация в Золотом с "Азовом" и итоги газовых переговоров
В Золотое-4 На Луганщине приехали вооруженные правоохранители, однако убеждают - выселять оттуда добровольцев не намерены. В Брюсселе завершился очередной этап трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, России и Европейского Союза. Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП. Киевщина получила нового руководителя. Такими были главные новости понедельника, 28 октября.
Ситуация в Золотом-4
Последствия после приезда президента Владимира Зеленского в Золотое-4, где должно состояться разведение войск, появляются до сих пор. В МВД сообщили, что забрали оружие у добровольцев, которые там остановились.
Утром 28 октября туда приехали 18 вооруженных представителей полиции и Военной службы правопорядка. Некоторые бойцы, которые там находятся, заявили, что правоохранители их хотят выселить.
Впоследствии в полиции пояснили, что выселять бывших бойцов из Золотого-4 не намерены. Это, в частности, подтвердил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.
Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя,
- отметил Троян.
Так, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса. В полиции отмечают, что такая проверка является нормальным действием, поскольку эта территория относится к зоне проведения Операции Объединенных сил.
В то же время добровольцы отмечают – их силовое выселение будет незаконным. Если с правоохранители таки воплотят это в жизнь, то экс-бойцы будут давать отпор.
Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или же до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
- 26 октября к добровольцам посетил президент Владимир Зеленский. Их беседа получилась сверхэмоциональной, и с обеих сторон звучали громкие заявления. В частности, украинский президент подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.
- По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.
- В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.
Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – останутся там в любом случае.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
Новый этап газовых переговоров
Еще один этап газовых трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, России и Европейского Союза завершился в Брюсселе. На этот раз встреча была вдвое длиннее, чем предыдущая – продолжалась 80 минут.
Украину на переговорах представлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко, а также глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Во встрече также приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель председателя ЕК по делам Енергосоюза Марош Шефчович.
Впечатления от переговоров у каждого свои.
- Глава минэнерго России Александр Новак заявил, что РФ готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Он утверждает, что трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно.
- Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович разочарован консультациями. По его словам, переговоры не были продуктивными среди прочего потому, что российская сторона не ознакомилась со всеми документами.
Я разочарован, но, конечно, не сдаюсь. Считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем добиться в будущем и что следует сделать,
– сказал он.
- В" Нафтогазе" подчеркивают, что позиции Украины и ЕС во время очередного раунда переговоров совпали – заключение долгосрочного договора о транзите по европейским правилам.
Следующие переговоры запланированы на конец ноября.
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Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАБУ и САП. Встреча вышла ознакомительной - глава государства отметил, что хотел познакомиться.
Зеленский подчеркнул, что сегодня есть запрос общества на победу справедливости для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой.
Главные тезисы выступления Зеленского
- Запрос общества на посадки коррупционеров
"Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос ваших профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент.
- Антикоррупционеры останутся независимыми от власти
"Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский.
- Проблемы с судебной системой
"Пожалуйста, доводите свои дела до суда. С судом тоже не все легко, но мы будем над этим работать. Мы так же не будем влиять, но будем тщательно с этим работать", – пообещал глава государства.
Смотрите видео выступления президента:
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