Главные новости 28 октября: ситуация в Золотом с "Азовом" и итоги газовых переговоров

В Золотое-4 На Луганщине приехали вооруженные правоохранители, однако убеждают - выселять оттуда добровольцев не намерены. В Брюсселе завершился очередной этап трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, России и Европейского Союза. Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП. Киевщина получила нового руководителя. Такими были главные новости понедельника, 28 октября.

Важнейшие новостей за сегодня

Ситуация в Золотом-4

Последствия после приезда президента Владимира Зеленского в Золотое-4, где должно состояться разведение войск, появляются до сих пор. В МВД сообщили, что забрали оружие у добровольцев, которые там остановились.

Утром 28 октября туда приехали 18 вооруженных представителей полиции и Военной службы правопорядка. Некоторые бойцы, которые там находятся, заявили, что правоохранители их хотят выселить.

Впоследствии в полиции пояснили, что выселять бывших бойцов из Золотого-4 не намерены. Это, в частности, подтвердил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто-то кого-то будет штурмовать", нельзя,

- отметил Троян.

Так, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВВС посетила здание, где разместились представители Национального корпуса. В полиции отмечают, что такая проверка является нормальным действием, поскольку эта территория относится к зоне проведения Операции Объединенных сил.

В то же время добровольцы отмечают – их силовое выселение будет незаконным. Если с правоохранители таки воплотят это в жизнь, то экс-бойцы будут давать отпор.

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или же до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

26 октября к добровольцам посетил президент Владимир Зеленский. Их беседа получилась сверхэмоциональной, и с обеих сторон звучали громкие заявления. В частности, украинский президент подчеркнул, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.

В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сами добровольцы из Золотого заявили, что Зеленский отдал приказ их выбить из поселка. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – останутся там в любом случае.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

Новый этап газовых переговоров

Еще один этап газовых трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, России и Европейского Союза завершился в Брюсселе. На этот раз встреча была вдвое длиннее, чем предыдущая – продолжалась 80 минут.

Украину на переговорах представлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава Нафтогаза Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко, а также глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Во встрече также приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель председателя ЕК по делам Енергосоюза Марош Шефчович.

Впечатления от переговоров у каждого свои.

Глава минэнерго России Александр Новак заявил, что РФ готова работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Он утверждает, что трехсторонняя встреча по газу прошла конструктивно.

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович разочарован консультациями. По его словам, переговоры не были продуктивными среди прочего потому, что российская сторона не ознакомилась со всеми документами.

Я разочарован, но, конечно, не сдаюсь. Считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем добиться в будущем и что следует сделать,

– сказал он.

В" Нафтогазе" подчеркивают, что позиции Украины и ЕС во время очередного раунда переговоров совпали – заключение долгосрочного договора о транзите по европейским правилам.

Следующие переговоры запланированы на конец ноября.

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Встреча Зеленского с руководителями НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями НАБУ и САП. Встреча вышла ознакомительной - глава государства отметил, что хотел познакомиться.

Зеленский подчеркнул, что сегодня есть запрос общества на победу справедливости для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой.

Главные тезисы выступления Зеленского

Запрос общества на посадки коррупционеров

"Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос ваших профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент.

"Сегодня есть запрос общества на торжество справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. Это уже исключительно вопрос ваших профессионализма и энергии. Мы приехали, чтобы зарядить вас этой энергией", – сказал президент. Антикоррупционеры останутся независимыми от власти

"Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский.

"Я хочу, что вы понимали: мы на вас влиять не будем. Мы этого не хотим, но зато хотим, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы на вас влиять не будем, но если кто-то на вас давит, то вы нам говорите – на них будем", – заявил Владимир Зеленский. Проблемы с судебной системой

"Пожалуйста, доводите свои дела до суда. С судом тоже не все легко, но мы будем над этим работать. Мы так же не будем влиять, но будем тщательно с этим работать", – пообещал глава государства.

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Новый глава Киевской ОГА

Владимир Зеленский назначил харьковского бизнесмена Алексея Чернышева новым председателем Киевской областной государственной администрации.

Бывший глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Его в июле назначил президент Владимир Зеленский – 18 октября с этой даты прошло 100 дней. Причин своего решения Бно-Айриян не объяснил.



Алексей Чернышов – новый председатель Киевской ОГА

Отставка председателя Киевской областной государственной администрации стала первой среди назначенных президентом Зеленским представителей властей в регионах. Среди высших чиновников второй – после экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. Больше о нем – здесь.

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Вспышка гепатита: что надо знать

Количество больных гепатитом выросло – в Чернигове в одной из школ госпитализированы 15 детей с подозрением на гепатит А, в поселке Константиновка, что на Харьковщине, заболели 9 человек.

Сейчас мир знает о пяти видах вирусов, вызывающих гепатит (А, В, С, D, Е). Все они представляют опасность для здоровья человека. Чем опасны гепатиты, где их можно подцепить и как уберечься от инфекции – читайте в нашем материале.

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