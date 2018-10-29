29 октября пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 189 человек, потерпел крушение в Индонезии: никто не выжил. Бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева получила новую работу. Ангела Меркель заявила, что она покидает должность руководительницы ХДС и больше не будет баллотироваться на канцлера. Таким были главные новости понедельника, 29 октября, в Украине и мире.

Падение самолета Boeing 737 в Индонезии

29 октября пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел катастрофу. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта.

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Позже стало известно о том, что он упал в море у западного побережья острова Ява. На борту судна находились 189 человек, среди которых были три ребенка, включая младенцев, и чиновники.

Следовательно, началась спасательно-поисковая операция. Спасатели, в частности, нашли обломки, личные вещи пассажиров и несколько фрагментов тел. Впоследствии выяснилось, что никто в результате авиакатастрофы не выжил.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

К слову, в МИД Украины сообщили, что украинцев не было ни среди пассажиров, ни среди членов экипажа авиасудна.

Также стало известно, что пилот самолета запросил разрешение на возвращение лайнера в аэропорт сразу через 3 минуты после взлета, и ему дали на это разрешение, однако связь с авиалайнером исчезла через 13 минут.

Кроме того отмечается, что у самолета еще перед вылетом заметили неисправность, однако успели ее починить.

Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: смотрите видео

Что известно о Boeing 737 MAX?

Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщениях из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

Что известно об авиакомпании Lion Air?

Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.



13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

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Гонтарева – больше не безработная

С 1 октября 2018 года экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики.

Как сотрудник Institute of Global Affairs она будет консультировать центробанки разных стран мира по монетарной политике. Первой страной, с которой она начала сотрудничество, стал Тунис, который сейчас переживает экономический кризис.

Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать на конференции по монетарной политике. Тунис – это пока мой первый проект,

– призналась Гонтарева журналистам в Киеве.

Добавим, ранее стало известно, что Гонтарева стала председателем наблюдательного совета компании MEDIKIT – онлайн-площадка имеет целью совмещать врачей и пациентов. Презентацию этого стартапа она анонсировала на 19 ноября. Кроме того, еще один проект, над которым работает бывшая глава НБУ, связан с образованием.

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Громкие заявления Меркель

29 октября СМИ сообщили, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель намерена покинуть пост председателя партии "Христианско-демократический союз". Впоследствии сама политик подтвердила эту информацию и отметила, что не будет участвовать в партийных выборах, которые пройдут в декабре 2018 года.

Как пишут немецкие информационные агентства, на должность председателя ХДС уже претендуют три человека.

Это, в частности, известный в прошлом критик Меркель Йенс Шпан, который сейчас возглавляет министерство здравоохранения страны и является представителем правого крыла "Христианско-демократического союза".

Также готовы побороться, чтобы заменить действующего канцлера в партии, союзница Меркель и генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава консервативного блока в Бундестаге Фридрих Мерц.

Кроме того, Меркель сообщила, что не станет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны. заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, назвал такой шаг относительно должности председателя правительства "очень достойным" и заслуживающим уважения.

К слову, Меркель возглавляет ХДС с 200 года, а в правительство Германии – с 2005-го.

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Какой будет погода в ноябре

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительное похолодание и мокрый снег. В целом, говорит он, ожидаются постоянные температурные скачки.

С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11 – 14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов,

– отметил специалист.

Кроме того, Горбань отметил, потом снова следует ожидать похолодание – до 3 градусов мороза.

"С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27 – морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", – отметил народный синоптик.

Первый снег, который немного пролежит на улицах, по прогнозам Горбаня, упадет 27 ноября. Его смоют дожди на следующий день. А вот приход настоящей зимы синоптик пообещал только с 16 – 17 января.

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А в целом в этом году осень выдалась аномально теплой – в последний раз воздух в октябре так прогревался почти век назад – в 1927 году.

Заметим, что из-за такой приятной погодной аномалии экологи бьют тревогу. Они убеждены: в течение следующих десятилетий глобальная температура на Земле будет только продолжать расти, и в основном, именно за счет выбросов парниковых газов.

Смотрите сюжет 24 канала о реакции экологов на аномально теплую осень в Украине