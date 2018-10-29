29 жовтня пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей, зазнав катастрофи в Індонезії: ніхто не вижив. Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева отримала нову роботу. Ангела Меркель заявила, що вона покидає посаду очільниці ХДС і більше не балотуватиметься на канцлера. Таким були головні новини понеділка, 29 жовтня, в Україні та світі.

Падіння літака Boeing 737 в Індонезії

29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту.

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Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. На борту судна перебували 189 осіб, серед яких були три дитини, включно з немовлятами, та посадовці.

Відтак, розпочалася рятувально-пошукова операція. Рятувальники, зокрема, знайшли уламки, особисті речі пасажирів і кілька фрагментів тіл. Згодом з’ясувалося, що ніхто внаслідок авіакатастрофи не вижив.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

До слова, у МЗС України сповістили, що українців не було ані серед пасажирів, ані серед членів екіпажу авіасудна.

Також стало відомо, що пілот літака запитав дозволу на повернення лайнера до аеропорту відразу через 3 хвилини після зльоту, і йому дали на це дозвіл, проте зв'язок із авіалайнером зник через 13 хвилин.

Крім того, зазначається, що у літака ще перед вильотом помітили несправність, проте встигли її полагодити.

Авіакатастрофа Boeing у Індонезії: дивіться відео

Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.



13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

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Гонтарева – більше не безробітна

З 1 жовтня 2018 року екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки.

Як співробітник Institute of Global Affairs вона консультуватиме центробанки різних країн світу щодо монетарної політики. Першою країною, з якою вона почала співпрацю став Туніс, який зараз переживає економічну кризу.

Сьогодні я їду в Албанію, де буду виступати на конференції з монетарної політики. Туніс – це поки мій перший проект,

– зізналась Гонтарева журналістам у Києві.

Додамо, раніше стало відомо, що Гонтарева стала головою наглядової ради компанії MEDIKIT – онлайн-майданчик має на меті сполучати лікарів та пацієнтів. Презентацію цього стартапу вона анонсувала на 19 листопада. Крім того, ще один проект, над яким працює колишня голова НБУ, є пов’язаним з освітою.

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Гучні заяви Меркель

29 жовтня ЗМІ повідомили, що чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір покинути посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз". Згодом сама політикиня підтвердила цю інформацію та зауважила, що не братиме участі в партійних виборах, які пройдуть в грудні 2018 року.

Як пишуть німецькі інформаційні агенції, на посаду голови ХДС уже претендують три особи.

Це, зокрема, відомий у минулому критик Меркель Єнс Шпан, який зараз очолює міністерство охорони здоров’я країни та є представником правого крила "Християнсько-демократичного союзу".

Також готові поборотися, щоб замінити чинну канцлерку у партії, союзниця Меркель та генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і колишній голова консервативного блоку у Бундестазі Фрідріх Мерц.