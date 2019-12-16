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      Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу

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      Найсмішніші правила ПДР / Фото з відкритих джерел

      Правила дорожнього руху – річ, насправді, вкрай серйозна. Їх слід знати та виконувати, аби не сталося біди.

      Цього, загалом, не стануть заперечувати навіть затяті порушники ПДР – навіть вони, бодай і не зізнаються, але в глибині душі розуміють, що правила ці написані не просто так і що вони покликані забезпечити безпеку як водіям і пасажирам, так і пішоходам. Але, разом із тим, у світі існують деякі дорожні правила, над якими ну просто дуже кортить посміятися. Незрозуміло, звідки вони взялися, хто їх вигадав і нащо вони існують. Добірку таких дивних правил з різних країн світу ми пропонуємо вашій увазі.

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      Правило 1:

      У Франції заборонено використовувати або навіть мати мобільні додатки, які попереджають водіїв про наявність на тій чи іншій ділянці дороги поліцейських фотокамер. Якщо у водія знайдуть такий додаток – він може заплатити за це до 1500 євро штрафу.

      Правило 2:

      Телефонувати в авто? В Іспанії – можна. Але: дозволено мати лише один пристрій голосового зв'язку на автівку, причому навушники та хед-сети заборонені.

      Правило 3:

      Very british: у Великій Британії водій має право... помочитися на задні колеса своєї власної автівки, якщо він при цьому торкається її рукою.

      Правило 4:

      У Данії дуже серйозно ставляться до перевірки автівки перед виїздом на дорогу. Окрім усього іншого, правила зобов'язують водія перевірити чи не вмостився хто-небудь спати під авто.

      Правило 5:

      В Норвегії законодавці вирішили, що паління в автівці – це фе. Не можна цмулити ні сигарети, ні сигари з люльками в салоні... але лише в межах міст та селищ. Виїхав за межі населеного пункту – хоч засмалися!

      Правило 6:

      Швеція – величенька країна, але проблеми з паркуванням, здається, є навіть там. Принаймні, в Швеції заборонено паркувати автівку в громадських місцях довше, ніж п'ять діб поспіль.

      Правило 7:

      Правильне та повне страхування – наше все! В Ісландії всі автівки, навіть ті, які були орендовані на короткий час, мають бути застраховані проти сильного вітру та вулканічного попелу.

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      Правило 8:

      І знову – про шкідливість тютюну. Греки – великі прихильники цигарок, але не в тому випадку, якщо в салоні автівки перебувають діти до 12 років. Везеш дітей – викинь цигарку до біса – так каже закон!

      Правило 9:

      На угорських автобанах кожна автівка повинна мати на вітровому склі наліпку про сплату "подорожнього збору". І боронь Боже, якщо на ній якось не так будуть написані номери. Дорого обійдеться.

      Правило 10:

      Більшість водіїв інстинктивно наліплюють портативні навігатори в центр вітрового скла. Дуже зручно, але лише в тому випадку, якщо ви не перебуваєте в Словаччині. В цій країні навігатора можна ліпити лише в одному місці – зліва внизу.

      Правило 11:

      Світлофор перемикається з червоного на жовтий – а ну, мерщій тисни на газ, аби на зелений одразу й рушити. В Словенії це – порушення. В цій країні жовтий колір означає – стій та ані руш! А хто надто поспішає – платить штраф.

      Правило 12:

      Автівка – це вам не безкоштовний готель, навіть своя власна! Так вважають в Хорватії, де діє заборона ночівлі в автівках, які припарковані на вулиці або на відкритих стоянках. Молоді пари дуже невдоволені.

      Правило 13:

      В Боснії заборонено особам, молодшим за 24 роки, їздити в авто вночі, між 23 годинами ночі та 5 годинами ранку. Таким чином боснійська влада намагається боротися з п'яними компаніями, які гасають нічними дорогами. Буцімто п'є за кермом лише молодь!

      Правило 14:

      Хто хоче подорожувати автівкою по Туреччині – має на кордоні пройти процедуру дезинфікації дна, причому заплатити за неї зі своєї кишені. Бо нема чого до Туреччини всяку заразу возити...

      Правило 15:

      Don't drink and drive. В Італії це правило є особливо жорстким: якщо у водія в крові виявилося більш, ніж 1,5 проміле алкоголю – його автівку можуть просто конфіскувати та продати.

      Правило 16:

      Швейцарці вважаються в Європі, скоріш, спокійними та неквапними водіями. "Який швейцарець полюбляє швидку їзду?" – ніякий. Особливо – в межах населених пунктів. Хто, перебуваючи в місті чи селищі, їхатиме швидше, ніж 100 км на годину – того кинуть на рік до буцегарні. Все.

      Правило 17:

      Австрійці теж є дуже чутливими до перевищення швидкості. Тут у поліцейських є право визначати в "повільних" місцях перевищення швидкості за 30 км/год без приладу, просто подивившись на авто порушника "орлиним оком".

      Правило 18:

      Правильна, законослухняна та розмірена Німеччина. Гадаєте, тут не може бути нічого дивного в правилах? Помиляєтесь. У ФРН існує просто чудове правило, яке не забороняє, а, навпаки, чорним по білому дозволяє вести автівку абсолютно голим людям. Єдине що – можна сидіти за кермом голяком, але обов'язково треба взутися. Босих водіїв тут штрафують.

      А тепер – щасливої дороги в великий світ, любі водії та пасажири!

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      Автор: Борис Немировский
      Теги: Новости политики Законодательство Публикации Дороги Новые правила дорожного движения
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