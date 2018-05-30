Горе-отцы: за неуплату алиментов разыскивают 10 тысяч человек

В среду, 20 мая, правоохранители объявили в розыск 10 тысяч отцов, которые накопили долги по уплате алиментов. С начала 2018 года в Украине с должников взыскано 1,5 миллиарда гривен алиментов.

Об этом сегодня сказал на заседании правительства министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

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По словам министра, 10 тысяч "горе-отцов" объявлены в розыск, а еще около 16 тысяч таких отцов будут обязаны работать на общественно полезных работах принудительно.

И средства, которые они будут зарабатывать, убирая улицы, кладбища, выполняя другую общественно важную работу, будут направлены на пользу украинских детей,

– отметил Петренко.

Напомним, за первые 10 дней действия в Украине закона об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов и лишили права управлять автомобилем 21 тысячу таких человек.