Горе-батьки: за несплату аліментів розшукують 10 тисяч осіб

У середу, 20 травня, правоохоронці оголосили у розшук 10 тисяч батьків, які накопичили борги зі сплати аліментів. З початку 2018 року в Україні з боржників стягнуто 1,5 мільярда гривень аліментів.

Про це сьогодні сказав на засіданні уряду міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

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За словами міністра, 10 тисяч "горе-батьків" оголошені у розшук, а ще близько 16 тисяч таких батьків будуть зобов’язані працювати на суспільно корисних роботах примусово.

І кошти, які вони будуть заробляти, прибираючи вулиці, кладовища, виконуючи іншу суспільно важливу роботу, будуть направлені на користь українських дітей,

– наголосив Петренко.

Нагадаємо, за перші 10 днів дії в Україні закону про посилення захисту права дитини на належне утримання державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам неплатників аліментів і позбавили права керувати автомобілем 21 тисячу таких осіб.