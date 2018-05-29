00:24
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
27°C 9°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
  • субота
    25°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Фабрика дітей": чому Україна перетворилась на центр сурогатного материнства

151 Читать новость на русском

Щороку в Україну в надії на дітей приїздить усе більше іноземців. Експерти кажуть, що ми стали такою собі "Меккою" репродуктивного туризму.

У жовтні 2007 року в Києві Джанет Руньон, 54-річну жительку містечка Лексінгтон у Північній Кароліні арештували, звинувативши у торгівлі людьми.

Читайте також: Забрали маля: шокуючі історії тих, хто обрав Україну для пошуку сурогатної матері

З того часу минуло понад 10 років. Вона і досі живе у Лексінгтоні. У свої 64 роки намагається жити повним життя. Попри те, що її найбільша мрія так і не здійснилася. Дитину, якої так чекала, в Україні у неї забрали і віддали на усиновлення.

До прикладу, ще одна гомосексуальна пара з Бельгії Лоран Гілайн і Петер Меурренс. Подружжя хотіло мати дитину. Вирішили, що біологічним батьком стане Лоран, залишалося підібрати сурогатну матір. Її знайшли аж в Україні. Жінка за свої послуги попросила 4,5 тисяч євро. Однак під час вагітності почала пару шантажувати.

Щомісяця вона щось вимагала, то до дантиста треба піти, то новий телефон їй потрібен. А якщо не заплатите, зроблю аборт. Вона на шостому місяці хотіла зробити аборт,
– розповів Лоран Гіляйн.

Маля сурогатна матір таки народила. Однак з'явилася нова проблема – вивезти його у Бельгію. Що робити з такими дітьми, у бельгійському законодавстві не прописано. Спробу вивезти маля зірвали прикордонники і чоловікам довелося судитися за право виховувати хлопчика.

Бездітна пара з Франції також погодились на сурогатне материнство. Оскільки, в Україні подружжя буває не часто, вирішила звернутися не напряму у клініку, а в агентство.

Читайте також: Чому важливо лікувати післяпологову депресію

Такі фірми підшуковують сурогатну матір, стежать, чи дотримується вона умов угоди, знаходять клініку. Коштують такі послуги недешево, повна програма – 50 тисяч доларів. Пара заплатила перший внесок – 15 тисяч доларів. Сурогатну маму парі знайшли, однак, дитину жінка не виносила. Коли у неї стався викидень, в агентстві, яке мало їй допомагати у всьому, перестали брати слухавку.

Багато людей проїжджають тисячі кілометрів, щоб саме в Україні нарешті здійснити свою мрію про дитину. Держав, де законний спосіб стати батьком чи матір'ю – небагато.

Це США, але не всі штати, Україна, Росія, Білорусь і Киргизстан,
– зазначила юрист Марина Легенька.

Саме тому наша держава перетворюється на фабрику дітей. Експерти кажуть, щороку в Україну за дітьми приїздить близько сотні пар зі всього світу і це лише офіційно. Відповіді на запитання, скільки їх точно, немає.

Що таке сурогатне материнство?Це допоміжна репродуктивна технологія, при застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити і народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим особам — генетичним батькам. Вони і будуть юридично вважатися батьками даної дитини, попри те, що її виносила і народила сурогатна мати.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новини України Діти Медицина Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 00:16 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 135
Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
29 травня, 23:02 Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
1628
Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
29 травня, 22:04 Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
Віталій Кулик 850
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
29 травня, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 517
Чим Україна Європу
29 травня, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 1316
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук