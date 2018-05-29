"Фабрика дітей": чому Україна перетворилась на центр сурогатного материнства

Щороку в Україну в надії на дітей приїздить усе більше іноземців. Експерти кажуть, що ми стали такою собі "Меккою" репродуктивного туризму.

У жовтні 2007 року в Києві Джанет Руньон, 54-річну жительку містечка Лексінгтон у Північній Кароліні арештували, звинувативши у торгівлі людьми.

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З того часу минуло понад 10 років. Вона і досі живе у Лексінгтоні. У свої 64 роки намагається жити повним життя. Попри те, що її найбільша мрія так і не здійснилася. Дитину, якої так чекала, в Україні у неї забрали і віддали на усиновлення.

До прикладу, ще одна гомосексуальна пара з Бельгії Лоран Гілайн і Петер Меурренс. Подружжя хотіло мати дитину. Вирішили, що біологічним батьком стане Лоран, залишалося підібрати сурогатну матір. Її знайшли аж в Україні. Жінка за свої послуги попросила 4,5 тисяч євро. Однак під час вагітності почала пару шантажувати.

Щомісяця вона щось вимагала, то до дантиста треба піти, то новий телефон їй потрібен. А якщо не заплатите, зроблю аборт. Вона на шостому місяці хотіла зробити аборт,

– розповів Лоран Гіляйн.

Маля сурогатна матір таки народила. Однак з'явилася нова проблема – вивезти його у Бельгію. Що робити з такими дітьми, у бельгійському законодавстві не прописано. Спробу вивезти маля зірвали прикордонники і чоловікам довелося судитися за право виховувати хлопчика.

Бездітна пара з Франції також погодились на сурогатне материнство. Оскільки, в Україні подружжя буває не часто, вирішила звернутися не напряму у клініку, а в агентство.

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Такі фірми підшуковують сурогатну матір, стежать, чи дотримується вона умов угоди, знаходять клініку. Коштують такі послуги недешево, повна програма – 50 тисяч доларів. Пара заплатила перший внесок – 15 тисяч доларів. Сурогатну маму парі знайшли, однак, дитину жінка не виносила. Коли у неї стався викидень, в агентстві, яке мало їй допомагати у всьому, перестали брати слухавку.

Багато людей проїжджають тисячі кілометрів, щоб саме в Україні нарешті здійснити свою мрію про дитину. Держав, де законний спосіб стати батьком чи матір'ю – небагато.

Це США, але не всі штати, Україна, Росія, Білорусь і Киргизстан,

– зазначила юрист Марина Легенька.

Саме тому наша держава перетворюється на фабрику дітей. Експерти кажуть, щороку в Україну за дітьми приїздить близько сотні пар зі всього світу і це лише офіційно. Відповіді на запитання, скільки їх точно, немає.

Що таке сурогатне материнство?Це допоміжна репродуктивна технологія, при застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити і народити біологічно чужу їй дитину, яка буде потім віддана на виховання іншим особам — генетичним батькам. Вони і будуть юридично вважатися батьками даної дитини, попри те, що її виносила і народила сурогатна мати.