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"Фабрика детей": почему Украина превратилась в центр суррогатного материнства

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Ежегодно в Украину в надежде на детей приезжает все больше иностранцев. Эксперты говорят, что мы стали некой "Меккой" репродуктивного туризма.

В октябре 2007 года в Киеве Джанет Руньон, 54-летнюю жительницу городка Лексингтон в Северной Каролине арестовали, обвинив в торговле людьми.

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С того времени прошло более 10 лет. Она до сих пор живет в Лексингтоне. В свои 64 года пытается жить полной жизнью. Несмотря на то, что ее самая большая мечта так и не осуществилась. Ребенка, которого так ждала, в Украине у нее забрали и отдали на усыновление.

К примеру, еще одна гомосексуальная пара из Бельгии Лоран Гилайн и Петер Меурренс. Супруги хотели иметь ребенка. Решили, что биологическим отцом станет Лоран, оставалось подобрать суррогатную мать. Ее нашли в Украине. Женщина за свои услуги попросила 4,5 тысяч евро. Однако во время беременности начала пару шантажировать.

Ежемесячно она что-то требовала, то к дантисту надо уйти, то новый телефон ей нужен. А если не заплатите, сделаю аборт. Она на шестом месяце хотела сделать аборт,
– рассказал Лоран Гилайн.

Малыша суррогатная мать все-таки родила. Однако появилась новая проблема – вывезти его в Бельгию. Что делать с такими детьми, в бельгийском законодательстве не прописано. Попытку вывезти малыша сорвали пограничники и мужчинам пришлось судиться за право воспитывать мальчика.

Бездетная пара из Франции также согласились на суррогатное материнство. Поскольку, в Украине супруги бывают не часто, решили обратиться не напрямую в клинику, а в агентство.

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Такие фирмы подыскивают суррогатную мать, следят, придерживается ли она условий соглашения, находят клинику. Стоят такие услуги недешево, полная программа – 50 тысяч долларов. Пара заплатила первый взнос – 15 тысяч долларов. Суррогатную маму паре нашли, однако, ребенка женщина не выносила. Когда у нее случился выкидыш, в агентстве, которое должно ей помогать во всем, перестали брать трубку.

Многие люди проезжают тысячи километров, чтобы именно в Украине наконец осуществить свою мечту о ребенке. Государств, где законным способом стать отцом или матерью – немного.

Это США, но не все штаты, Украина, Россия, Беларусь и Кыргызстан,
– отметила юрист Марина Легенька.

Именно поэтому наше государство превращается в фабрику детей. Эксперты говорят, что ежегодно в Украину за детьми приезжает около сотни пар со всего мира и это только официально. Ответов на вопросы, сколько их точно, нет.

Что такое суррогатное материнство?Это вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребенка, который будет затем отдан на воспитание другим лицам — генетическим родителям. Они и будут юридически считаться родителями данного ребенка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать.

Автор: Ольга Читайло
Теги: Новости Украины Беременность и дети Медицина Дети
Источник: 24 Канал
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