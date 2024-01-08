Об этом говорится в заявлении ГАСУ, опубликованном на официальном телеграм-канале.

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В ней Госаудитслужба опровергла заявления отдельных СМИ о том, что якобы обнародовала информацию, касающуюся ВПК и закупок в оборонной отрасли.

Госаудитслужба не требует от производителей ВПК документов о реальном расположении складов и производственных мощностей и с начала широкомасштабной войны не обнародует адреса предприятий, на которых проходят проверки и ревизии,

– сказано в заявлении.

Также ГАСУ отмечает, что контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков, в том числе и в оборонной сфере. И для этого запрашивает у производителей вооружения и анализирует только первичную финансовую документацию, а не технические чертежи или документацию об изделиях оборонного назначения.

Аудиторы считают, что подобные манипуляционные заявления наносят ущерб не только репутации службы, но и обороноспособности государства.

Очевидно, что распространение недостоверной информации является проявлением дискредитационной кампании, которую развернули против Госаудитслужбы нечестные производители, аудит деятельности которых показал многочисленные нарушения законодательства,

– считают в ГАСУ.

Служба призывает СМИ проверять данные и не распространять сомнительные заявления.