Об этом говорится в заявлении ГАСУ, опубликованном на официальном телеграм-канале.
Читайте также Цифровой рекрутинг в ВСУ: Федоров рассказал, как и кого планируют набирать
В ней Госаудитслужба опровергла заявления отдельных СМИ о том, что якобы обнародовала информацию, касающуюся ВПК и закупок в оборонной отрасли.
Госаудитслужба не требует от производителей ВПК документов о реальном расположении складов и производственных мощностей и с начала широкомасштабной войны не обнародует адреса предприятий, на которых проходят проверки и ревизии,
– сказано в заявлении.
Также ГАСУ отмечает, что контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков, в том числе и в оборонной сфере. И для этого запрашивает у производителей вооружения и анализирует только первичную финансовую документацию, а не технические чертежи или документацию об изделиях оборонного назначения.
Аудиторы считают, что подобные манипуляционные заявления наносят ущерб не только репутации службы, но и обороноспособности государства.
Очевидно, что распространение недостоверной информации является проявлением дискредитационной кампании, которую развернули против Госаудитслужбы нечестные производители, аудит деятельности которых показал многочисленные нарушения законодательства,
– считают в ГАСУ.
Служба призывает СМИ проверять данные и не распространять сомнительные заявления.