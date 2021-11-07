Такие органы за всю историю человечества существовали всегда. Особенно это касается СССР и России.

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НКВД, КГБ, ФСБ, ГРУ – этот список можно продолжать вечно. Единственное, что объединяет все эти спецведомства – зависимость от кремлевской верхушки и умение пытать своих людей.

В истории Советского Союза существовало подразделение, которое иногда отказывалось от исполнения преступных приказов. Но долго это не продолжалось. В конце концов и их поглотила система. Речь идет о специальном подразделении Центра специального назначения ФСБ. Журналисты называют их "Альфа". Однако правильное название – группа "А".

Бойцы такого перспективного органа превратились из добродетельного ведомства в марионетку в руках московских руководителей.

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Массовые теракты в мире

1970-е годы стали расцветом терроризма во всем мире. Больше всего страдала Европа. Если до начала 1970-х нападавшие выбирали целями правоохранительные системы и государственные учреждения, бизнесменов или политиков, то после 70-х жертвами становились люди. Сами теракты были все более радикальными.

В принципе, точкой невозврата стала Олимпиада в Мюнхене в 1972 году. После тех кровавых событий многие европейские страны задумались над созданием собственных антитеррористических подразделений. У немцев появился GSG-9, у французов GIGN. Даже американцы организовали спецподразделение DELTA.



Теракт на Олимпиаде в Мюнхене / Фото The Times of Israel

Тренд на антитеррористические ведомства не обошел стороной и Советский Союз. Юрий Андропов приказал создать орган, который мог бы выполнять секретные задачи: как дома, так и за рубежом. Однако главная задача – вылавливать и нейтрализовывать террористов.

Создание группы "А"

В 1974 году возникла группа "А", в составе седьмого управления КГБ СССР. Создание было предопределено еще и тем, что в 1980 году Москва готовилась принимать у себя Олимпийские игры и точно не хотела повторения мюнхенского сценария.

Кто такие Бубенин и Зайцев

Первым командиром группы, в состав которой входило всего 30 человек, стал майор Виталий Бубенин. Герой СССР, получивший это звание после пограничной войны с китайцами в 1969 году. Военнослужащий – человек сильный, поэтому в ряды нового ведомства набирали таких, как Бубенин. Впоследствии место командира занял Геннадий Зайцев, руководивший "Альфой" практически в большинстве миссий.

Тогда не было какой-либо постоянной программы и методов подготовки. Как заниматься? Что делать? И все тому подобное – этого всего не было. Нам давали разве что-то вырезки из газет. Помню одна была о каком-то испанском подразделении. Мы все делали способом проб и ошибок. Всего достигали только практикой и трудом. Геннадий Зайцев Командир группы "А"

Создана в 1974 году, а первые серьезные миссии начались только в 1979 году. До этого бойцы исполняли роль охраны. Сопровождали дипломатов на заграничных поездках и оттачивали свои навыки на тренировках.

К слову! Попасть в ряды тогдашних "альфовцев" было не просто. КГБшники тщательно проверяли каждого кандидата.

Как готовили "альфовцев"

Понятно, что кроме физической подготовки досье каждого бойца должно было быть кристально чистым. Если хоть какого-нибудь родственника в чем-то подозревали – дорога в "Альфу" закрыта.

Кроме тренировок, поднимались и вопросы экипировки. Новое подразделение требовало новой униформы: специализированной, с другим оружием. Поэтому многое пришлось одолжить у французов и немцев. Так понемногу "альфовцы" становились на ноги.

В отличие от других антитеррористических подразделений у этих ребят не было плацдарма для тренировок. СССР в отличие от США или Европы был не очень популярным местом для террористов. Конечно, были попытки угона самолетов, поэтому "альфовцы" тренировались в этом направлении.

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Они учились освобождать заложников. В то же время, масштабных захватов людей в банках, школах или госучреждениях не было. По крайней мере, сначала. Однако несчастья пришли позже. Как показала история – к некоторым из них бойцы "Альфа" были совсем не готовы.

Даже наши супруги не знали, где мы служим, когда мы вступили в группу "А". То есть все говорили, что работали в разных ведомствах. Вот так вот. О существовании "Альфы" узнали уже после 1979 года,

– рассказал президент Международной Ассоциации ветеранов "Альфа" Александр Гончаров.

Проявить себя в бою бойцам "Альфа" пришлось уже в 1979 году в Афганистане – сразу бросили в бой.

Первый бой

Силовики должны были помочь мятежникам организовать государственный переворот и сбросить с кресла главу Хафизуллу Амина. Сделать это должны были в 2 этапа. Пока одна часть людей (преимущественно афганцы) устраивают протесты на улицах, отвлекая внимание, бойцы Альфа штурмом берут его дворец. Все шло как по плану.

Единственный нюанс – добраться до дворца афганского лидера было не так-то просто. Резиденция на возвышении, дорога серпантином еще и со всех сторон оцеплена охраной. Однако справиться с задачей удалось. И это при том, что силы сторон были неравными.

Дворец Амина охраняли около 2 тысяч военных, а на захват шли более 500 спецназовцев и армейцев.

"Нам не объясняли, зачем нас отправляют в Афганистан. Нам просто сказали, одели – на аэропорт Чекалово и мы высадились уже в Афганистане. Нас завезли в мусульманский батальон. Вот мы переоделись в афганскую форму и с ними ходили. Рассматривали, с какой стороны лучше подойти к объекту", – сказал ветеран группы "А" Виктор Анисимов.

Миссию удалось выполнить успешно. Хафизуллу Амина свергли. Однако его судьба окончилась трагически. Амина убили. До сих пор так и не ясно, то ли это были советы, то ли его предали свои. Однако и его, и всю его семью казнили.

Кто занял его место

Место главы занял Бабрак Кармаль – мужчина, которого после переворота граждане страны окрестили марионеткой Кремля. В этой истории интересно то, что такие задачи не свойственны бойцам "Альфа". Их цель – борьба с терроризмом, а не штурм дворцов лидеров разных стран.



Бабрак Кармаль / Фото Wikimedia Commons

Успех миссии подарил "альфовцам" популярность. После этого о них заговорили не только в СССР, но и во всем мире. Якобы антитеррористическое подразделение может участвовать и в боях на территории других стран. Возможно, звучит страшно, но из-за своего присутствия в Афганистане они не успели подготовиться к вызовам, которые могут ждать их дома.

Не победили террориста

Например, ситуация в том же 1979 году. В конце марта мужчина с фамилией Власенко зашел в здание посольства США с бомбой и детонатором в руках и стал угрожать взорвать себя. Все, что он требовал – деньги и самолет, который мог бы вывезти его за границу.

Такой сценарий привычен для контртеррористических подразделений. Они должны уметь обезвреживать таких нападающих за считанные секунды.

Наш девиз: "Победить и возвратиться". И этот принцип действует уже 45 лет,

– заверил глава группы Валерий Канакин.

Однако в случае с Власовым "Альфа" не победила. С самого начала план заключался в том, чтобы выстрелить из пистолета террористу в ногу. Это якобы должно было отвлечь его внимание от детонатора. Однако план не сработал.

Мужчина успел взорвать себя. Вообще удивительно, почему к столь важной спецоперации не привлекли снайперов. В контртеррористических подразделениях западных стран такие сценарии всегда разрешают снайперы. Пока один боец ​​пытается вести переговоры с террористом, снайпер уже держит голову злоумышленника на прицеле.

Однако это неудивительно, что "альфовцы" к таким событиям были не готовы. Их главное направление тренировки касалось освобождения заложников из самолетов разного типа. Это уже потом они начали практиковать и другие местности: автомобили, квартиры, офисы и так далее.

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К тому же с началом 80-х годов их вообще начали отправлять в Афганистан, выполнять отнюдь не свойственные для контртеррористического подразделения задачи. Однако в высшем руководстве это называли обкаткой.

Якобы свист пуль над головой, колонны бронетехники и постоянные обстрелы крупными калибрами – отлично закаляют бойцов. В будущем это позволит им более эффективно выполнять задачи. Однако главный принцип таких структур как "Альфа", GSG-9 или того же GIGN – освободить людей и победить в бою, не произведя ни одного выстрела.

"Альфа" в начале 1990-х годов

В начале 90-х годов, когда до развала Советского Союза оставались считанные секунды, бойцов "Альфа" стали использовать в социалистических республиках в качестве вспомогательного крыла. Они работали со спецслужбами местных стран. К примеру, с польской UB или албанской Сигурими.

Что они делали

Помогали отлавливать особо активных протестующих и активистов. В 1991 году помогали советам усмирять протесты в Вильнюсе. Не редко их пытались натравливать и на собственных советских граждан.

Однако "Альфа" из всей когорты российских спецведомств, пожалуй, является единственным органом, который отказывался работать против своих. Это не значит, что они не выполняли приказы. Выполняли еще как, это же их обязанность. Просто делали это без насилия.

Единственные люди, которых "альфовцы" не жалели – россияне, работавшие на разведку других стран. С такими в игры не играли и переговоры не вели. Их крутили быстро и эффектно. Словом, "Альфа" – полный антипод КГБ.

Перевоплощение в марионетку Кремля

Однако так было только до падения Союза. После 1991 года этот орган был превращен в политический инструмент в руках верхушки Кремля.

"Сегодня уровень нашей подготовки таков, что мы реально можем выполнить любые задачи, кроме космоса. И то только потому, что приказа о космосе нам еще не поступало. А так: вода, под водой, транспорт, объекты – все это в зоне нашего внимания", – говорил вице-президент Международной Ассоциации ветеранов "Альфа" Владимир Елисеев.

Проблема в том, что все эти навыки, особенно после падения Союза, не приходится использовать у себя в стране. "Альфовцев" используют для диверсионных операций в других странах. Их начали бросать в разные горячие точки.

Больше всего они запомнились Чечней и Афганистаном. В Чечне, например, они были вспомогательным крылом армии, которое требовалось для того, чтобы сдерживать чеченцев и держать их под контролем.

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"Антитеррористические" задачи, как это называли в Кремле, охватывали рейды, поиск и задержание тех людей, которые боролись за независимость своей страны. И пока "альфовцы" выполняли преступные приказы своего руководства, оттачивали навыки именно ведения войны, они подзабыли, что одним лишь умением стрелять террориста не идентифицируешь.

Если говорить о контртеррористических подразделениях западных стран, то кроме штурмовых групп в составе подразделения работают аналитики и разведка, которая предотвращает появление терактов. В "Альфе" о таких людях не говорят.

Это означает 2 варианта: их либо нет, либо они слишком секретны. Хотя, судя по тому, что ожидало Россию после вторжения в Чечню – таких подразделений людей в "Альфе" просто не существует.

Чем закончилась история – смотрите в программе.