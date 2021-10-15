В Минюсте Грузии заявили, что при пожаре в тюрьме №17 погибли двое заключенных.

Важно Многотысячная акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

Пожар начался 14 октября в 14:20 на кухне, в отдельном здании. В течение нескольких часов на месте работали шесть пожарных бригад. Потушить удалось лишь к полуночи.

Причины возгорания пока неизвестны, дело расследуют грузинские правоохранители. В то же время в Минюсте сразу же опровергли информацию о том, что в тюрьме якобы начался бунт заключенных.

Обратите внимание! Тюрьма №17 – одна из крупнейших тюрем в Грузии, расположенная по соседству с тюрьмой №12, где содержат Саакашвили.

Почему Саакашвили находится в тюрьме

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.