У Мін'юсті Грузії заявили, що під час пожежі у в'язниці №17 загинули двоє ув'язнених.

Важливо Багатотисячна акція прихильників Саакашвілі у Тбілісі завершилася мирно

Пожежа почалася 14 жовтня о 14:20 на кухні, в окремій будівлі. Протягом декількох годин на місці працювали шість пожежних бригад. Загасити вдалося лише до півночі.

Причини загоряння наразі невідомі, справу розслідують грузинські правоохоронці. Водночас у Мін'юсті одразу ж спростували інформацію про те, що в тюрмі нібито почався бунт ув'язнених.

Зверніть увагу! В'язниця №17 – одна з найбільших в'язниць в Грузії, розташована по сусідству з в'язницею №12, де утримують Саакашвілі.

Чому Саакашвілі перебуває у в'язниці

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув з України до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими. Він оголосив голодування.