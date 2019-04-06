Грузинские приспешники Кремля будут наказывать смертной казнью за наркотики

Парламент самопровозглашенной и мало кем признанной Абхазии принял "законопроект", предусматривающий смертную казнь за распространение наркотиков в особо крупном размере.

Этот "документ" вносит изменения в так называемые "Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы" непонятного административного образования.

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Согласно ему, за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере предусматривается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Также будут увеличены штрафы, а осужденные за распространение наркотиков не подлежат помилованию. "Закон" должен вступить в силу с 1 января 2020 года, передает ТАСС.

Заметим, что на территории Абхазии с 1993 года действует мораторий на смертную казнь. Кроме того, "только после 25 лет лишения свободы приговоренный к смертной казни имеет право на изменение меры наказания". Сейчас в следственном изоляторе "МВД Абхазии" находится трое осужденных к пожизненному заключению, зато приговоренных к смертной казни нет.

Вполне вероятно, что поток наркотиков в Абхазии контролирует Кремль. К примеру, еще летом 2014 года на оккупированном Донбассе появились запрещенные психотропы именно из России .