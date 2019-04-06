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      Грузинские приспешники Кремля будут наказывать смертной казнью за наркотики

      9 Читати новину українською
      В Абхазии вводят смертную казнь за распространение наркотиков
      В Абхазии вводят смертную казнь за распространение наркотиков / Соцмережі

      Парламент самопровозглашенной и мало кем признанной Абхазии принял "законопроект", предусматривающий смертную казнь за распространение наркотиков в особо крупном размере.

      Этот "документ" вносит изменения в так называемые "Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы" непонятного административного образования.

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      Согласно ему, за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере предусматривается пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Также будут увеличены штрафы, а осужденные за распространение наркотиков не подлежат помилованию. "Закон" должен вступить в силу с 1 января 2020 года, передает ТАСС

      Заметим, что на территории Абхазии с 1993 года действует мораторий на смертную казнь. Кроме того, "только после 25 лет лишения свободы приговоренный к смертной казни имеет право на изменение меры наказания". Сейчас в следственном изоляторе "МВД Абхазии" находится трое осужденных к пожизненному заключению, зато приговоренных к смертной казни нет.

      Вполне вероятно, что поток наркотиков в Абхазии контролирует Кремль. К примеру, еще летом 2014 года на оккупированном Донбассе появились запрещенные психотропы именно из России. 

      Что известно об Абхазии? Абхазия – это историко-этнографический регион южнее Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной "Республики Абхазии", тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии. Ее площадь составляет 8665 квадратных километра.

      После развала СССР Абхазия, входившая в состав Грузинской ССР, заявила о своей независимости. Грузия в августе 1992 года ввела сюда войска, но встретила вооруженное сопротивление, в частности со стороны российских и чеченских наемников. Вооруженный конфликт, приведший к потере Грузией контроля над Абхазией, завершился 30 августа 1993 года. В итоге около двухсот тысяч этнических грузин были изгнаны из Абхазии. С тех пор Абхазия добивается признания своей независимости.

      Мир в зоне грузино-абхазского конфликта поддерживают Коллективные силы по поддержанию мира СНГ, укомплектованные российскими военнослужащими. Переговоры по урегулированию конфликта прерваны в 2006 году. В 2008 году, воспользовавшись военным поражением Грузии в войне с Россией, абхазские войска при поддержке россиян заняли Кодорское ущелье, которое по соглашению должна была контролировать грузинская сторона.

      В сентябре 2008 года Россия признала независимость Абхазии. Кроме Кремля, независимость Абхазии признали еще четыре страны (Никарагуа, Венесеула, Науру и Сирия) и четыре самопровозглашенные территории (Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, "ДНР").

      В Абазии живут в основном абхазы, грузины, русские и армяне. Коренное население – абхазы (в основном христиане, частично – мусульмане-сунниты, до 1993 составляли 17,8% населения республики) и грузины (мегрелы и сваны). Общее количество жителей – 243 тысячи 564 человека.

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      Теги: Наркотики Криминальные новости Абхазия Новости Грузии
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