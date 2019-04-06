Грузинські посіпаки Кремля каратимуть стратою за наркотики

Парламент самопроголошеної та мало ким визнаної Абхазії ухвалив законопроект, що передбачає смертну кару за розповсюдження наркотиків в особливо великому розмірі.

Цей документ вносить зміни у так звані "Кримінальний і Кримінально-процесуальні кодекси" незрозумілого адміністративного утворення.

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Відповідно до нього, за незаконний обіг наркотичних засобів в особливо великому розмірі передбачається довічне позбавлення волі або страта з конфіскацією майна, передає ТАСС.

Також буде збільшено штрафи, а засуджені за розповсюдження наркотиків не підлягатимуть помилуванню.

Закон має набути чинності з 1 січня 2020 року.

Зауважимо, що на території Абхазії з 1993 року діє мораторій на смертну кару. Крім того, "тільки після 25 років позбавлення волі засуджений до смертної кари має право на зміну міри покарання". Наразі в слідчому ізоляторі "МВС Абхазії" перебуває троє засуджених до довічного ув'язнення, натомість засуджених до смертної кари немає.

Цілком імровірно, що потік наркотиків у Абхазії контролює Кремль. До прикладу, ще улітку 2014 року на окупованому Донбасі з'явилися заборонені психотропи саме з Росії.

Що таке Абхазія? Це історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної "Республіки Абхазії", тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії. Її площа становить 8665 квадратних кілометри.



Після розвалу СРСР Абхазія, що входила до складу Грузинської РСР, заявила про свою незалежність. Грузія в серпні 1992 ввела сюди війська, але зустріла озброєний опір, зокрема з боку російських і чеченських найманців. Збройний конфлікт, що призвів до втрати Грузією контролю над Абхазією, завершився 30 серпня 1993. У підсумку близько двохсот тисяч етнічних грузинів було вигнано з Абхазії. Відтоді Абхазія домагається визнання своєї незалежності.



Мир у зоні грузино-абхазького конфлікту підтримують Колективні сили з підтримки миру СНД, укомплектовані російськими військовослужбовцями. Переговори з врегулювання конфлікту перервано в 2006 році. У 2008 року, скориставшись військовою поразкою Грузії у війні з Росією, абхазькі війська за підтримки росіян зайняли Кодорську ущелину, яка за угодою мала контролювати грузинська сторона.



У вересні 2008 року Росія визнала незалежність Абхазії. Окрім Кремля незалежність Абхазії визнали ще чотири країни (Нікарагуа, Венесеула, Науру та Сирія) та чотири самопроголешені території (Південна Осетія, Придністров'я, Нагірний Карабах, "ДНР",



У Абазії живуть здебільшого абхази, грузини, росіяни та вірмени. Корінне населення – абхази (здебільшого християни, частково — мусульмани-суніти; до 1993 становили 17,8 % населення республіки) та грузини (мегрели та свани). Загальна кількість жителів – 243 тисячі 564 осіб.