Секс пары на пляже видели случайные очевидцы. Они сняли любовников на видео и выложили соответствующие кадры в сеть.

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Дети бегали рядом

Публичных любовников сняли на одном из пляжей крупнейшего курорта Херсонщины – Железный Порт. Пара лежала на пляже обнаженной и, не стесняясь посторонних, занималась любовью. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что рядом было людно. Случайными свидетелями секса стали и дети.

В телеграм-канале отмечают, что эта парочка с Днепра.

Секс пары на пляже в Железном Порту: видео 18+

Публичный секс: последние случаи