Секс пары на пляже видели случайные очевидцы. Они сняли любовников на видео и выложили соответствующие кадры в сеть.
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Дети бегали рядом
Публичных любовников сняли на одном из пляжей крупнейшего курорта Херсонщины – Железный Порт. Пара лежала на пляже обнаженной и, не стесняясь посторонних, занималась любовью. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что рядом было людно. Случайными свидетелями секса стали и дети.
В телеграм-канале отмечают, что эта парочка с Днепра.
Секс пары на пляже в Железном Порту: видео 18+
Публичный секс: последние случаи
- С наступлением лета участились случаи, когда "публичных любовников" ловят случайные свидетели. Часто их действия снимают на телефон и выбрасывают в телеграм-каналы.
- Так, из последнего – публичный секс парочки на балконе в Одессе. Молодые люди занимались любовью на балконе 25 этажа. Партнерша снимала процесс на видео.
- В одном из киевских парков 7 августа пара начала заниматься сексом посреди белого дня на скамье. Прохожие возмутились такому и вызвали "Муниципальную охрану".