Секс пари на пляжі бачили випадкові очевидці. Вони зняли коханців на відео і виклали відповідні кадри у мережу.

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Діти бігали поруч

Публічних коханців зняли на одному з пляжів найбільшого курорту Херсонщині – Залізний Порт. Пара лежала на пляжі оголеними і, не соромлячись сторонніх, кохалася. На відео, яке зняли очевидці, видно, що поруч було людно. Випадковими свідками сексу стали і діти.

У телеграм-каналі зазначають, що ця парочка із Дніпра.

Секс пари на пляжі у Залізному Порту: відео 18+

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