Секс пари на пляжі бачили випадкові очевидці. Вони зняли коханців на відео і виклали відповідні кадри у мережу.
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Діти бігали поруч
Публічних коханців зняли на одному з пляжів найбільшого курорту Херсонщині – Залізний Порт. Пара лежала на пляжі оголеними і, не соромлячись сторонніх, кохалася. На відео, яке зняли очевидці, видно, що поруч було людно. Випадковими свідками сексу стали і діти.
У телеграм-каналі зазначають, що ця парочка із Дніпра.
Секс пари на пляжі у Залізному Порту: відео 18+
Публічний секс: останні випадки
- Із настанням літа почастішали випадки, коли "публічних коханців" ловлять випадкові свідки. Часто їхні дії знімають на телефон і викидають у телеграм-канали.
- Так, з останнього – публічний секс парочки на балконі в Одесі. Молоді люди кохалися на балконі 25 поверху. Партнерка знімала процес на відео.
- В одному з київських парків 7 серпня пара почала займатися сексом посеред білого дня на лаві. Перехожі обурилися такому і викликали "Муніципальну охорону".