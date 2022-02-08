Вакцину перевозят в сумке-холодильнике, в которой есть необходимые карманы. Для вакцинации врачи используют препарат Pfizer.

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Медики преодолевают десятки километров по бездорожью

Обычно медикам нужно преодолевать десятки километров по бездорожью. Жители сел, желающие вакцинироваться, активно используют возможность защитить себя от COVID-19, ведь такая возможность выпадает не каждый день.

Жители сел активно вакцинируются против COVID-19 / Фото 24 канала

Вакцинироваться людей призывают местные врачи

Вакцинироваться жителей отдаленных населенных пунктов призывают местные фельдшеры, которым доверяют люди.

Объясняю людям, если с вами случится беда, то скорая не успеет вас довезти, а лечить дома я не смогу,

– подчеркнул фельдшер села Тучное Николай Данилков.

Медик также отметил, что в населенном пункте коронавирусом болеют даже целыми семьями.

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Люди убеждены: вакцина – необходимость / Фото 24 канала

Примечательно, что некоторые жители сел спешат в фельдшерский пункт, чтобы получить вторую дозу. Они не скрывают своего волнения, но убеждены: вакцина – необходимость.

Я хоть и старый, но хочу еще несколько лет прожить,

– подчеркнул житель села Тучное.

Заметим, в населенном пункте проживают около 300 жителей. Почти половина – вакцинированы.

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Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала