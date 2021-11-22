Когда мужчина потерял сознание, жена позвонила 2 рабочим и попросила вырыть большую яму. Якобы для резервуара с водой, а потом похоронила мужчину.

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Первой исчезновение обнаружила дочь

Дочь супругов несколько дней расспрашивала мать, куда девался отец. Мать скрывала и ничего не говорила, но после постоянных вопросов все же рассказала девушке. Она призналась, что ее отец попросил похоронить себя для того, чтобы стать бессмертным.

Заметьте! Перед погребением мужчина посетил несколько храмов и стал считать себя священником, который непосредственно общается с Богом. Он также построил небольшой храм во дворе дома, где передавал верующим разные пророчества.

Мужчина почувствовал боль в груди незадолго до похорон. Тогда он сказал жене, что вскоре умрет. Потом попросил похоронить его живьем, чтобы жить вечно.

После смерти мужчины полиция выкопала его тело. Правоохранители уже отправили его на вскрытие.

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