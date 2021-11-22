Коли чоловік знепритомнів, дружина зателефонувала 2 робітникам і попросила вирити велику яму. Нібито для резервуара з водою, а потім поховала чоловіка.

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Першою зникнення виявила донька

Дочка подружжя впродовж кількох днів розпитувала мати, куди подівся батько. Матір приховувала й нічого не говорила, проте після постійних запитань все ж розповіла дівчині. Вона зізналась, що її батько сам попросив поховати себе для того, щоб стати безсмертним.

Зауважте! Перед похованням, чоловік відвідав кілька храмів і почав вважати себе священником, який безпосередньо спілкується з Богом. Він також побудував невеликий храм на подвір'ї будинку, де передавав вірянам різні пророцтва.

Чоловік відчув біль у грудях незадовго до поховання. Тоді він сказав дружині, що начебто скоро помре. Опісля попросив поховати його живцем, щоб жити вічно.

Після смерті чоловіка, поліція викопала його тіло. Правоохоронці вже відправили його на розтин.

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