На вулицях Алмати та області вбили щонайменше 164 людини. Ще кілька десятків загинули у Кизилординській та Жамбильській області. Серед загиблих – 3 дітей.

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Одну дитину вбили з вогнепальної зброї. Й це лише офіційні цифри. Щоправда, пізніше й від них Міністерство охорони здоров'я країни відхрестилося.

Найгірше те, що до таких втрат призвела банальна жадоба: до влади, до грошей, до земних ресурсів. Історія не вчить людей. До речі, саме з випробовування людського терпіння все й почалося.

Чому у Казахстані спалахнули протести

Влада Казахстану 2 січня вирішила, що новорічно-різдвяні свята – це найкращий час, щоб відпустити ціни на газ для авто у вільне плавання, а точніше вивести їх з-під державного регулювання.

Це одразу вплинуло на цінник, який за ніч зріс у 2 рази – з 60 до 120 тенге. Якщо рахувати у гривнях, то це зі 3,5 гривні до 7 гривень.

Однак перш ніж ви почнете сміятися з таких мізерних цін, я нагадаю, що мінімальна зарплата у Казахстані вдвічі менша, аніж в Україні. Це при тому, що територія Казахстану значно більша за нашу, а населення – менше.

За логікою, жити вони мали б значно краще, але ні.



У Казахстані спалахнули масштабні протести / Фото Getty Images

"Я проста людина, яка хоче жити у мирній країні. Маючи найбагатший ресурсний регіон планети, ми повинні торгуватися за ціну на газ. Це принизливо й народ не стерпів. Це був тригер, який запустив 30-річну проблему брехні", – розповів один з протестувальників.

Що ж це за 30-річна проблема? Диктатура. Чому ж тоді так довго терпіли, запитаєте ви? Тому що природа у нас така. Я зараз не лише про казахів, а й про українців. Погодьтеся, ми теж часто терпимо у повсякденному житті.

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От і тут та сама історія. Тільки терпіли казахи диктатора Назарбаєва за ілюзію стабільності. Він і його оточення заробляли на країні та на ресурсах. Привіт, корупціє та кумівство.

Для того, аби народ не протестував, що влада в країні не змінюється, запровадили держрегулювання цін на продукти, комунальні послуги та пальне. Саме цю останню негласну домовленість влада Казахстану й порушила у перші дні 2022 року.

Кажу "влада", бо у 2019 році президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв добровільно таки пішов з посади президента, але не далеко. Він просто пересів у крісло керівника Ради безпеки. Довічно. До влади у цей час прийшов його багаторічний соратник – Касим Жомарт Токаєв.



Касим Жомарт Токаєв – багаторічний соратник Назарбаєва / Фото Getty Images

Поясню те, що сталося, на іншому прикладі, аби було зрозуміліше. Пам'ятаєте, як Володимир Путін пішов і передав крісло президента Дмитру Медведєву, а сам при цьому став прем'єром?

Така сама ситуація виникла й у Казахстані. При цьому родину Назарбаєва та його соратників від справ не відлучали й вони продовжували перебувати "на вершині піраміди", принаймні до початку 2022 року.

Після початку протестів Токаєв розігнав уряд нібито за те, що допустили протести, і провів чистку у силових структурах, після чого ввів режим надзвичайного стану.

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Вже далі почали з'являтися і повідомлення про те, що Назарбаєв з родиною покинули країну. Щоправда, пізніше це почали спростовувати.

Як влада могла використати казахів

Достеменно сказати, що відбувається у Казахстані – важко. Там довго не працював інтернет. Зараз його періодично вмикають і вимикають. Такі ж перебої відбуваються і з мобільним зв'язком.

Тож, нам нічого не залишається, окрім вишукування інсайдерської інформації й конспірологічних теорій. Одна з таких вказує на те, що влада на чолі з Токаєвим могла банально використати казахів для досягнення своїх шкурних інтересів.

Токаєв, хоч і став наступником Назарбаєва, повноцінної влади у руках не мав, а тому самостійно позбутися його не міг. Він зробив усе для того, щоб викликати народне обурення до режиму й це йому вдалося, оскільки однією з вимог протестувальників було відлучення від політики Назарбаєва.

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Однак народ вийшов на вулиці з мирним протестом, що абсолютно не влаштовувало Токаєва, тож створили картину масових грабежів та підпалів. Після цього можна було або віддати наказ стріляти на ураження, або просити допомоги у "миротворців".

У цю "миротворчу місію" ми б, звісно, залюбки повірили, якби не одне "але". Зокрема, військами Організації договору про колективну безпеку керує від Росії командувач російськими повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков.

Він у 2014 році керував операцією з окупації Криму, а пізніше – російськими підрозділами на Сході України, коли ті вирішили терміново захищати "рускоговорящих".

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Ще одна "нестиковка" полягає у тому, що цей самий договір ОДКБ передбачає насамперед захист від зовнішнього агресора. Однак хтось, як завжди, читає поміж рядків.

Найгірше, що попросити "союзників" ввести війська було простіше, аніж тепер буде їх звідти вивести. Зокрема, "миротворці" Путіна вже взяли під контроль стратегічні об'єкти.

Тут варто пригадати про прагнення Росії створити "новий СРСР" й одразу можна відповісти на запитання, чи ви ще й досі сумніваєтесь, що це окупація Казахстану?

Тут, знаєте, неочікувано для себе самої хочу подякувати усім нашим президентам, що в ОДКБ нас немає.

Завершити хочу тими ж словами, з яких починала розповідь. Рано чи пізно імперії таки впадуть і я зараз не лише про авторитарний режим Казахстану, а й про інших наших "знайомих". Ну а ми їм у цьому допоможемо.