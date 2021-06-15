Жанна работала с детьми и всегда мечтала, что когда-то будет воспитывать и своего малыша. Впоследствии она забеременела, однако произошел выкидыш.

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"Как и любая пара, которая любит друг друга, мы хотели с первого года иметь детей", – заверил Дмитрий.

Была надежда, была беременность, но этого не произошло. Опять было разочарование,

– добавил мужчина.



Дмитрий и Жанна Нефидюки / Фото 24 канал

На усыновление вдохновил друг

Боль и разочарование заставили проходить супругов снова все с начала, но безуспешно. Из этого состояния пару вывел друг – именно он их вдохновил на усыновление.

Легко сказать, но на самом деле трудно решиться. Нефидюки признались, что было страшно. В то же время надежда на биологических детей их все никак не оставляла. Кроме того, Жанна все никак не могла смириться с тем, каким же ребенок вырастет, если они все же решатся на усыновление.

"Мы хотели самостоятельно родить. Как и большинство, боялись генетики, плохих привычек. Когда нам объяснили, что это не так страшно – мы решились", – отметила Жанна.

Жанна: Детей можно выносить в сердце

Пара была в браке 8 лет, когда удочерила Полинку.

Когда мы удочерили Полинку, мы поняли, что детей можно родить другим путем. Не обязательно в животе, можно выносить в сердце,

– поделилась женщина.



Полину усыновили первой / Фото 24 канал

Пара полюбила Полинку даже тогда, когда ее еще не видела

Сейчас Полине уже 12 лет, девочка учится в 6 классе. Увлечение девочки музыкой переросло в талант. Она занимается вокалом и играет на фортепиано. Полинка помнит, что когда-то она попала в семью – мама ей всегда рассказывала сказку на ночь о том, как она потерялась. В то же время родители очень долго ее искали – наконец-то нашли.

Так и было. Нам позвонили и сказали, что есть Поличка,

– рассказала Жанна.

Жанне и Дмитрию пришлось пройти довольно долгий путь, прежде чем забрать ребенка домой. "Я Диме сказала тогда, что я Полинку еще не видела, а уже ее люблю", – добавила женщина.

Еще несколько недель семья преодолевала препятствия – никак не могли увидеть девочку по разным причинам. Однако Дмитрий заверил, что эти препятствия еще больше их убедили в том, что это именно их дочь.

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"Мы боролись за Полинку! И это разожгло в сердце еще большую любовь. Мы полюбили ее несмотря на то, что никогда не видели вживую. Когда мы ее забирали, там было столько детей. Вывели Полю в таком комбинезоне – только глаза были видны. Мы сразу поняли, что это наша доченька", – подытожила Жанна.

Уже через полгода задумались о втором ребенке

Эти все события, которые происходили в течение года, вдохновили Нефидюков на еще одно усыновление – на этот раз в семье появился Самуил.

Мальчик тоже обожает музыку и играет на кларнете, он – на год младше своей сестры Полинки. Самуил обожает баскетбол, борьбу и очень хорошо учится в школе. Страхи Жанны о плохой генетике не сбылись, ведь то, каким ребенок вырастет – зависит от внимания и воспитания родителей.



Самуил стал вторым ребенком в семье / Фото 24 канала

"Иногда Самуил прибегает и хвастается своими спортивными победами, а я ему говорю, что это все из-за того, что ты играешь на музыкальных инструментах. Они знают, что если заниматься музыкой – тогда работают оба полушария мозга", – отметил Дмитрий.

Нефидюки выносили в сердце еще третьего ребенка

Очередное путешествие в детский дом закончилось тем, что пара усыновила еще одного ребенка – Елену. Ей было 12 лет.

Лена выделялась из всех, она просто нам запала в сердце, но мы ничего не сказали друг другу,

– рассказал Дмитрий.

Уже через 2 недели мужчина заметил, что его жена очень озабочена, занимаясь каким-то делом. Она рассказала Дмитрию, что уже мысленно ищет для Елены школу и думает о ее переезде. Тогда решили усыновить девушку.

Я знаю, что у меня самые лучшие родители, – Елена

Лена попала в детдом после того, как не стало ее бабушки, которая ее воспитывала. В детском доме она провела примерно 3 года. Воспитание Леночки стало для ее приемных родителей вызовом. Они признались, что взять с приюта ребенка, которому менее 3 лет – проще. Однако, чтобы воспитать ребенка – нужна настоящая родительская любовь и терпение.

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"Я считаю, что я стала намного увереннее в себе. Я знаю, что у меня самые лучшие родители. Я сейчас понимаю, что папа и мама – это не те, которые родили, а те, которые воспитали ребенка", – заверила Елена.

Я, возможно, не так часто это говорю, но я благодарна им за то, что они мне фактически подарили новую жизнь,

– сказала девушка.

Недавно Елена вышла замуж, имеет свою семью и живет отдельно от родителей.



Елена с мужем / Фото 24 канала

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.



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