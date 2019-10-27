19:26
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Максим Мирович
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Максим Мирович

      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме

      205
      С чем люди остались после СССР
      С чем люди остались после СССР / Фото из открытых источников

      В СССР всем рассказывали о том, что их страна (совок) – самая лучшая и свободная в мире, что все страны вокруг только и мечтают, как бы влиться в дружную семью братских народов и надо бы как-то помочь им освободиться.

      Эту идею советская пропаганда вдалбливала в людей уже с раннего детства, а для взрослых шли специальные телепередачи, в которых ругали свободные страны Запада.

      Читайте также: Какие продукты в СССР были дефицитными, или совсем не существовали

      Когда СССР развалился – то вся ложность этого пропагандистского блефа стала сразу же очевидной; впрочем это было понятно уже и в последние годы СССР – когда люди стояли в очередях вообще за всем подряд, от туалетной бумаги до западных шоколадок. Но полная нищета и крах совка стали очевидными только после его распада – оказалось, что у людей ровным счетом ничего нет, в совке им ничего не принадлежало и за всю свою жизнь они не накопили никаких богатств. Оказалось даже, что совки врали в том числе и про "курс доллара в 67 копеек" – реальный курс доллара был примерно $1 к 8-10 рублям, что соответствовало как его курсу на черном рынке, так и в примерном пересчете реальной покупательной способоности советских зарплат.

      В общем – все россказни о "богатой и счастливой жизни" оказались ложью и пропагандистскими мифами. Кто-то метко обрисовал всю трагикомичность ситуации одной фразой – "в СССР все жили богато, счастливо и привольно, а потом Рейган развалили великий СССР, и советские граждане вдруг остались с говняными облупленными хрущевками и фантиками вместо денег".

      ссср

      А теперь несколько слов о фотографии. На ней изображена раздача бесплатной гнилой картошки в Москве в 1993 году – в первые постсоветские годы. В СССР этим людям рассказывали сказки о том, что они очень хорошо живут – но на самом деле они просто жили от зарплаты до зарплаты и кормились сказками о коммунизме, и вот закономерный итог – после краха нищего государства остаются точно такие же нищие граждане.

      Кстати, "бесплатные советские квартиры" людям подарил вовсе не СССР, а Ельцин. Впрочем, это уже совсем другая история.

      Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)
      Подписывайтесь на мой канал в Telegram
      Подписывайтесь на меня в Facebook
      На YouTube-канал тоже подписывайтесь:)
      Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте
      Подписывайтесь на мой Twitter

      Интересно: Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку

      blog_ava
      Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      сегодня
      2583
      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новости политики Публикации Новости России СССР Российская пропаганда История
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сегодня , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 208
      Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      сегодня , 18:00 Скандал у "Слузі народу": кого Зеленський має поставити на місце
      Сергій Лещенко 376
      Як визволяли заручників в інших країнах світу: яскраві приклади
      сегодня , 17:00 Як визволяли заручників в інших країнах світу: яскраві приклади
      Леонід Остальцев 74
      Чому Путін заграє з російськомовними
      сегодня , 16:00 Чому Путін заграє з російськомовними
      Блог Медіа 524
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сегодня , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 646
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук