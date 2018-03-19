Итоговый выпуск новостей за 21:00: Версии смерти Волошина. Навальный раскритиковал Собчак

В итоговом выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 21:00 – в переписке Владислав Волошин признался в мысли о смерти. Оказывал ли давление на военного летчика, совершившего самоубийство, руководитель Николаевской Алексей Савченко. Алексей Навальный раскритиковал Ксению Собчак за то, что она признала победу Путина честной.

Также в выпуске: Европа не признала выборы в Крыму. В школы в Украине в первую очередь будут принимать по месту регистрации. Мониторинговая миссия ООН: на Донбассе погибло более 3 тысяч мирных жителей.