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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Підсумковий випуск новин за 21:00: Версії смерті Волошина. Навальний розкритикував Собчак

Випуск новин 89 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 19 березня станом на 21:00 – в переписці Владислав Волошин зізнався про думки про смерть. Чи тиснув на військового льотчика, який вчинив самогубство, керманич Миколаївщини Олексій Савченко. Олексій Навальний розкритикував Ксенію Собчак за те, що вона визнала перемогу Путіна чесною.

Також у випуску:

Європа не визнала вибори в Криму.

У школи в Україні першочергово прийматимуть за місцем реєстрації.

Моніторингова місія ООН: на Донбасі загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.

Теги: Вибори в Росії 2018 Випуск новин Самогубство Новини Миколаєва Олексій Навальний Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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