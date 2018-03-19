Підсумковий випуск новин за 21:00: Версії смерті Волошина. Навальний розкритикував Собчак

У підсумковому випуску новин за 19 березня станом на 21:00 – в переписці Владислав Волошин зізнався про думки про смерть. Чи тиснув на військового льотчика, який вчинив самогубство, керманич Миколаївщини Олексій Савченко. Олексій Навальний розкритикував Ксенію Собчак за те, що вона визнала перемогу Путіна чесною.

Також у випуску: Європа не визнала вибори в Криму. У школи в Україні першочергово прийматимуть за місцем реєстрації. Моніторингова місія ООН: на Донбасі загинуло більше 3 тисяч мирних жителів.