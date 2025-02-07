Юристы считают, что обидчиков должны были бы осудить по другой статье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП. Жизнь".

Важно Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: все о приговоре, который всколыхнул Украину

Юристы объяснили, что не так с приговором по делу об изнасиловании

Ассоциация женщин-юристок Украины заявила, что приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье должен был бы быть другим. Координатор линии юридической помощи "ЮрФем: поддержка" Юлия Никитина объяснила, почему не согласна с квалификацией дела.

Так, Никитина отметила, что после 4 лет рассмотрения дела Воловецкий суд признал обидчиков виновными в совершении сексуального насилия (по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины). В то же время правозащитники считают, что обвиняемых должны были привлечь к ответственности за изнасилование (часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

К сожалению, позиция суда противоречит позиции стороны обвинения, ведь в действиях обидчиков мы видим состав уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 152 УК Украины "Изнасилование",

– отметила Никитина.

Правозащитница объяснила, что правоохранители квалифицируют действия обидчиков как изнасилование только тогда, когда было явное вагинальное, анальное или оральное проникновение в тело другого лица с использованием гениталий. Однако, по словам Никитиной, теряет фокус другая часть статьи, а именно то, что "проникновение может быть не только с использованием гениталий, но и другого предмета, в частности рук".

Кроме того, правозащитницы отметили, что потерпевшая девушка подверглась ретравматизации, ведь проходила повторные допросы и ей приходилось контактировать с обидчиками. Никитина считает, что все процессы происходили без учета интересов несовершеннолетней, а правоохранители даже не пытались уменьшить участие пострадавшей в процессуальных действиях.

"С самого начала это дело показывает нам огромные проблемы в применении потерпевших подходов правоохранительными органами и судом. В частности, это проявлялось в неоднократных допросах, где пострадавшая должна была вспоминать травматический опыт и соответственно переживать его повторно", – отметила Никитина.

Напомним, что ранее суд отправил всех виновных в изнасиловании в тюрьму. Обидчики на 6 лет будут лишены свободы.