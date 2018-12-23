Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців

Чи ви хочете помолодшати на дев'ять років? Для цього варто лише звернути увагу, як влада готується до виборів. Пригадайте, от, хоч би один з "медичних автомобілів", який придбала коштом платників податків Юлія Тимошенко і вручала громадам перед президентськими виборами 2010 року. Тоді навколо цієї піар-витівки піднявся величезний скандал.

Річ у тім, що прем'єрка пообіцяла забезпечити низку сільських громад повноцінними машинами швидкої допомоги, оснащеними сучасним медичним обладнанням. Для цього уряд Тимошенко залучив великий закордонний кредит у сто мільйонів євро. Гроші, які згодо, державі, тобто – нам з вами, довелося з наших податків віддавати. Але як витратив уряд Тимошенко ці кредитні кошти, призначені на придбання "швидких"?

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Замість купівлі справжніх "швидких", державне підприємство "Укрмедпостач" за вказівкою прем’єрки тоді придбало тисячу мало пристосованих для медицини фургончиків Opel Combo. З усього медичного обладнання там були хіба аптечки, ноші та логотип Міністерства охорони здоров'я. Ну і прізвище Тимошенко на кузові не забули написати. Щоб громадяни пам'ятали, з чиїх рук машини отримали! Отож, це були зовсім не обіцяні авто швидкої допомоги.

Скандальність ситуації доповнювало те, що ці фургончики були куплені в австрійської фірми-посередника, та ще й за завищеною ціною. Ніхто з урядових чиновників тоді навіть не взяв на себе відповідальність оформлювали ці машини саме як "швидкі", оскільки вони не відповідали державним вимогам для медичного транспорту. І прем’єр-міністру Тимошенко довелося тоді самій на засіданні Кабміну проштовхувати урядову постанову, якою під цю партію автомобілів Opel змінювалися стандарти для медичних машин в Україні.



Прізвище Тимошенко на кузові не забули написати

Ну і, звісно, цією сумнівною історією не втратив нагоди скористатися режим Януковича після поразки Тимошенко на виборах. Проти прем'єрки було порушено карну справу за зловживання службовим становищем, яка склала один з епізодів її обвинувачення в суді, який потім закінчився ув'язненням в Качанівській колонії.

Судова розправа над Тимошенко з боку Януковича, очевидно виглядала як політично вмотивований процес. Але факт залишається фактом: Юлія Володимирівна за наші ж кошти спробувала організувати масовий підкуп виборців, роздаючи просто перед самим голосуванням малопристосовані для медицини автомобілі із власною символікою.



Без прізвища, але натяк зрозумілий

З тієї пори минуло дев'ять років. Але нічого не змінилося у способах влади піарити себе за кошти виборців. Подивіться на фото вище. Його зробили днями в Полтаві. Та ж сама історія. Це машини Renault Duster, які обклеїли наліпками про те, кому громадяни мають дякувати за турботу, а саме – президенту Порошенку. Погодьтесь, між цими двома фото зробленими з різницею в дев'ять років, мало відмінностей, правда ж?

Не так багато відмінностей і в процедурі закупівлі цих авто за програмою розвитку сільської медицини, проголошеної Порошенком. Наприклад, на Хмельниччині ці автомобілі чомусь закупало державне підприємство "Обласна служба єдиного замовника". Це підприємство, підпорядковане хмельницькій обласній адміністрації, раніше вже засвітилося в кількох скандальних закупівлях, пов'язаних з розпилом бюджетних коштів.

Пам'ятаєте, як нещодавно після реконструкції обвалилася одна з веж Кам’янець-Подільської фортеці? Так от, підрядника для цих реставраційних робіт обирала саме хмельницька обласна служба єдиного замовника. Тепер їй доручили витратити 32 мільйони гривень, щоб закупити автомобілі для президентської програми доступної медицини.



Михайло Гвоздьов

Щасливим постачальником, який отримав всю цю суму, став Михайло Гвоздьов – хмельницький бізнесмен, який у 2014 році обрався до Верховної Ради за списками БПП, але згодом був призначений президентом на посаду керівника державного авіаційного гіганта "Завод Антонов". Ну і справді – не чужим же людям віддавати мільйони, виділені з бюджету.

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На додачу з'ясувалося, що при закупівлі цих автомобілів був порушений і порядок, встановлений законодавством. Відповідальним за реалізацію програми розвитку медицини в сільській місцевості є Міністерство охорони здоров'я і саме воно мало вирішувати, в якій кількості і якого типу медичні авто потрібні для громад.



Довгий шлях. Схожий шлях?

Але, майже як і в часи Тимошенко, за чинного президента в Києві директивно натиснули на Державне казначейство, яке в обхід МОЗ перерахувало фірмі впливового діяча з БПП 32 мільйони гривень за ці машини. Машини, які, як ми бачимо, з медициною мають спільного хіба наліпки на кузові та аптечку в салоні.

Отож, у 2018 ми бачимо ту ж картину, що і у 2009: роздача авто перед виборами, сумнівна процедура закупівлі та невідповідність цих машин вимогам для медичного транспорту. Ну а далі що? Поразка на виборах і судовий процес?

Схоже, Петро Порошенко на собі хоче випробувати тезу, що історія завжди повторюється. І він поволі, але впевнено йде цією дорогою.