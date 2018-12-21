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      Эротически-политическая версия грядущего 2019 года (фото 18+)

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      В сети появился эротично-политический календарь 2020 года
      В сети появился эротично-политический календарь 2020 года / "Думская"

      В сети опубликовали эротично-политический календарь на 2019 год. Авторы решили посвятить его грядущим выборам, а они в следующем году будут и парламентскими, и президентскими.

      Заметим, что идея создать такой календарь возникла в издание "Думская".

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      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Эротически-политический январь 2019

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      Эротически-политический февраль 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Эротически-политический март 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Эротически-политический апрель 2019

      "Его тема – принципы и лозунги здорового политика, который просто обязан, на наш взгляд, выступать против подкупа избирателей, против откровенного популизма, за открытость власти, против цирка в парламенте и другого", – отметили представители издания.

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест

      Эротически-политический май 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Эротически-политический июнь 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Эротически-политический июль 2019

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      Эротически-политический август 2019

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      Все средства, которые авторы проекта получат от продажи печатных экземпляров, пойдут на благотворительность.

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Эротически-политический сентябрь 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Эротически-политический октябрь 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Эротически-политический ноябрь 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Эротически-политический декабрь 2019

      Также издание опубликовало сокращенную версию эротико-политического календаря на 2020 год – здесь вместе собраны все модели, которые олицетворяли месяца 2019 года.

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Эротически-политический календарь 2020: первая половина года

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      Эротически-политический календарь 2020: вторая половина года

      Как создавали эротично-политический календарь на 2019: смотрите видео

      К слову, ознакомиться с итогами 2018 года по версии 24 канала из мира политики, технологий и науки, спорта, недвижимости, здравоохранения, шоу-бизнеса и стиля жизни Вы можете по этой ссылке.​ 

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новогодние праздники СМИ Эротика
      Источник: 24 Канал
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