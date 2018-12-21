Эротически-политическая версия грядущего 2019 года (фото 18+)
В сети опубликовали эротично-политический календарь на 2019 год. Авторы решили посвятить его грядущим выборам, а они в следующем году будут и парламентскими, и президентскими.
Заметим, что идея создать такой календарь возникла в издание "Думская".
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Эротически-политический январь 2019
Эротически-политический февраль 2019
Эротически-политический март 2019
Эротически-политический апрель 2019
"Его тема – принципы и лозунги здорового политика, который просто обязан, на наш взгляд, выступать против подкупа избирателей, против откровенного популизма, за открытость власти, против цирка в парламенте и другого", – отметили представители издания.
Эротически-политический май 2019
Эротически-политический июнь 2019
Эротически-политический июль 2019
Эротически-политический август 2019
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Все средства, которые авторы проекта получат от продажи печатных экземпляров, пойдут на благотворительность.
Эротически-политический сентябрь 2019
Эротически-политический октябрь 2019
Эротически-политический ноябрь 2019
Эротически-политический декабрь 2019
Также издание опубликовало сокращенную версию эротико-политического календаря на 2020 год – здесь вместе собраны все модели, которые олицетворяли месяца 2019 года.
Эротически-политический календарь 2020: первая половина года
Эротически-политический календарь 2020: вторая половина года
Как создавали эротично-политический календарь на 2019: смотрите видео
К слову, ознакомиться с итогами 2018 года по версии 24 канала из мира политики, технологий и науки, спорта, недвижимости, здравоохранения, шоу-бизнеса и стиля жизни Вы можете по этой ссылке.
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