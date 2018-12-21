Еротично-політична версія прийдешнього 2019 року (фото 18+)
У мережі опублікували еротично-політичний календар на 2019 рік. Автори вирішили присвятити його прийдешнім виборам, а вони у наступному році будуть і парламентськими, і президентськими.
Зауважимо, що ідея створити такий календар виникла у видання "Думская".
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Еротично-політичний січень 2019
Еротично-політичний лютий 2019
Еротично-політичний березень 2019
Еротично-політичний квітень 2019
"Його тема – принципи та гасла здорового політика, який просто зобов'язаний, на наш погляд, виступати проти підкупу виборців, проти відвертого популізму, за відкритість влади, проти цирку в парламенті та іншого", – зауважили представники видання.
Еротично-політичний травень 2019
Еротично-політичний червень 2019
Еротично-політичний липень 2019
Еротично-політичний серпень 2019
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Усі кошти, які автори проекту отримають від продажу друкованих примірників, підуть на благодійність.
Еротично-політичний вересень 2019
Еротично-політичний жовтень 2019
Еротично-політичний листопад 2019
Еротично-політичний грудень 2019
Також видання опублікувало скорочену версію еротико-політичного календаря на 2020 рік – тут разом зібрано усіх моделей, які уособлювали місяці 2019 року.
Еротично-політичний календар 2020: перша половина року
Еротично-політичний календар 2020: друга половина року
Як створювали еротично-політичний календар на 2019 рік: дивіться відео
До слова, ознайомитися з підсумками 2018 року за версією 24 каналу зі світу політики, технологій і науки, спорту, нерухомості, охорони здоров'я, шоу-бізнесу та стилю життя Ви можете за цим посиланням.
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