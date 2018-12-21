01:54
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Еротично-політична версія прийдешнього 2019 року (фото 18+)

      2383 Читать новость на русском
      У мережі з'явився еротично-політичний календар 2020 року
      У мережі з'явився еротично-політичний календар 2020 року / "Думская"

      У мережі опублікували еротично-політичний календар на 2019 рік. Автори вирішили присвятити його прийдешнім виборам, а вони у наступному році будуть і парламентськими, і президентськими.

      Зауважимо, що ідея створити такий календар виникла у видання "Думская".

      Читайте також: Вибори та гасла: як політики грають обіцянками та які найчастіше не виконують

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний січень 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний лютий 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний березень 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний квітень 2019

      "Його тема – принципи та гасла здорового політика, який просто зобов'язаний, на наш погляд, виступати проти підкупу виборців, проти відвертого популізму, за відкритість влади, проти цирку в парламенті та іншого", – зауважили представники видання.Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест

      Еротично-політичний травень 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний червень 2019

      Еротика, календар, політика, Думская, вибори, гасла, протест
      Еротично-політичний липень 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний серпень 2019

      Читайте також: Якщо б українські спортсмени йшли в політику: курйозні рекламні білборди

      Усі кошти, які автори проекту отримають від продажу друкованих примірників, підуть на благодійність.

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний вересень 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний жовтень 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний листопад 2019

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний грудень 2019

      Також видання опублікувало скорочену версію еротико-політичного календаря на 2020 рік – тут разом зібрано усіх моделей, які уособлювали місяці 2019 року. 

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний календар 2020: перша половина року

      еротика, секс, календар, Думская, політика, гасла, протест, 2020
      Еротично-політичний календар 2020: друга половина року

      Як створювали еротично-політичний календар на 2019 рік: дивіться відео

      До слова, ознайомитися з підсумками 2018 року за версією 24 каналу зі світу політики, технологій і науки, спорту, нерухомості, охорони здоров'я, шоу-бізнесу та стилю життя Ви можете за цим посиланням. 

      Теги: Новини України Новини політики Еротика ЗМІ Новорічні свята Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      21 грудня , 22:14 Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      2434
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      21 грудня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 948
      Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      21 грудня , 21:03 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      1685
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Українського нардепа підозрюють у розкраданні мільйонів доларів із державного банку
       23 жовтня , 18:02
      Головний дизайнер Hyundai-Kia йде у відставку
       1 листопада , 09:21
      УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: матчі проходитимуть на вихідних
       14 грудня , 10:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук