Еротично-політична версія прийдешнього 2019 року (фото 18+)

У мережі опублікували еротично-політичний календар на 2019 рік. Автори вирішили присвятити його прийдешнім виборам, а вони у наступному році будуть і парламентськими, і президентськими.

Зауважимо, що ідея створити такий календар виникла у видання "Думская".

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Еротично-політичний січень 2019



Еротично-політичний лютий 2019



Еротично-політичний березень 2019



Еротично-політичний квітень 2019

"Його тема – принципи та гасла здорового політика, який просто зобов'язаний, на наш погляд, виступати проти підкупу виборців, проти відвертого популізму, за відкритість влади, проти цирку в парламенті та іншого", – зауважили представники видання.

Еротично-політичний травень 2019



Еротично-політичний червень 2019



Еротично-політичний липень 2019



Еротично-політичний серпень 2019

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Усі кошти, які автори проекту отримають від продажу друкованих примірників, підуть на благодійність.



Еротично-політичний вересень 2019



Еротично-політичний жовтень 2019



Еротично-політичний листопад 2019



Еротично-політичний грудень 2019

Також видання опублікувало скорочену версію еротико-політичного календаря на 2020 рік – тут разом зібрано усіх моделей, які уособлювали місяці 2019 року.



Еротично-політичний календар 2020: перша половина року



Еротично-політичний календар 2020: друга половина року

Як створювали еротично-політичний календар на 2019 рік: дивіться відео

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