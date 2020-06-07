В Эстонии медбрат открыл стрельбу на заправке: есть погибшие – фото
В Эстонии, в Пярнуском уезде в ночь на 7 июня 32-летний мужчина открыл огонь на автозаправке. Погибли двое людей, еще трое ранены, среди них – дети.
Два человека погибли на месте
Житель Таллинна попал в ДТП на своем автомобиле. После ДТП мужчина покинул машину и двинулся к ближайшей автозаправке, где и открыл огонь по людям. Об этом сообщает эстонское телевидение ERR.ee.
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40-летний мотоциклист, попавший под пули, скончался на месте. Также под огнем оказалась машина с 58-летним мужчиной, 61-летней женщиной и тремя детьми. Женщина погибла, мужчину и двух детей в возрасте 3 и 5 лет доставили в больницу. Еще один 9-летний ребенок чудом уцелел.
Это не первый раз у стрелка проблемы с законом
Стрелок работал медбратом в больнице и попал в ДТП, когда ехал на свою дачу. После содеянного мужчина попытался скрываться в лесу, но его нашла полиция. У задержанного было разрешение на оружие. Проблемы с законом у него не впервые.
Мотивы преступления устанавливают. По предварительной информации, убийцу и его жертв ничего не связывает. Вероятно, что мужчина был нетрезвым.
Мужчину задержали в лесу/ Фото ERR.ee