В Эстонии, в Пярнуском уезде в ночь на 7 июня 32-летний мужчина открыл огонь на автозаправке. Погибли двое людей, еще трое ранены, среди них – дети.

Два человека погибли на месте

Житель Таллинна попал в ДТП на своем автомобиле. После ДТП мужчина покинул машину и двинулся к ближайшей автозаправке, где и открыл огонь по людям. Об этом сообщает эстонское телевидение ERR.ee.

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40-летний мотоциклист, попавший под пули, скончался на месте. Также под огнем оказалась машина с 58-летним мужчиной, 61-летней женщиной и тремя детьми. Женщина погибла, мужчину и двух детей в возрасте 3 и 5 лет доставили в больницу. Еще один 9-летний ребенок чудом уцелел.

Это не первый раз у стрелка проблемы с законом

Стрелок работал медбратом в больнице и попал в ДТП, когда ехал на свою дачу. После содеянного мужчина попытался скрываться в лесу, но его нашла полиция. У задержанного было разрешение на оружие. Проблемы с законом у него не впервые.

Мотивы преступления устанавливают. По предварительной информации, убийцу и его жертв ничего не связывает. Вероятно, что мужчина был нетрезвым.



Мужчину задержали в лесу/ Фото ERR.ee



Мотивы убийцы сейчас устанавливают / Фото ERR.ee