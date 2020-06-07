В Естонії, у Пярнуському повіті у ніч на 7 червня 32-річний чоловік відкрив вогонь на автозаправці. Загинули двоє людей, ще трьох поранено, серед них – діти.

Двоє людей загинули на місці

Житель Таллінна потрапив у ДТП на своєму автомобілі. Після автопригоди чоловік покинув машину та рушив до найближчої автозаправки, де й відкрив вогонь по людях. Про це повідомляє естонське телебачення ERR.ee.

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40-річний мотоцикліст, який потрапив під кулі, помер на місці. Також під вогнем опинилась автівка з 58-річним чоловіком, 61-річною жінкою та трьома дітьми. Жінка загинула, чоловіка та двох дітей віком 3 та 5 років доправили до лікарні. Ще одна 9-річна дитина дивом уціліла.

Це не вперше у стрільця проблеми з законом

Стрілець працював медбратом у лікарні і потрапив у ДТП, коли їхав на свою дачу. Після скоєного чоловік спробував переховуватись у лісі, проте його знайшла поліція. У затриманого був дозвіл на зброю. Проблеми з законом у нього – не вперше.



Мотиви злочину встановлюють. За попередньою інформацією, убивцю та його жертв нічого не пов'язує. Ймовірно, що чоловік був нетверезим.



Чоловіка затримали у лісі / Фото ERR.ee



Мотиви вбивці наразі встановлюють / Фото ERR.ee