То есть отечность. Причина тому – целлюлит. Плотные жировые конгломераты сдавливают проходящие через них лимфатические сосуды.

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В этой зоне нарушается отток жидкости, появляются застои лимфы и токсинов – веществ, отработанных клеткой и выброшенных в межклеточное пространство.

Они должны были попасть в лимфу, быть отфильтрованы в лимфоузлах и выведены из организма почками. Но сосуды перекрыты, лимфа движется плохо. В итоге целлюлитные ткани превращаются в залежи токсинов. Проблема усугубляется.

Самое лучшее решение в этом вопросе – физическая активность, тренировки.

Именно мышцы выступают насосом, который прокачивает лимфу.

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Дополнительное подспорье – массаж.

Именно с отечностью помогает вам массажист, когда после курса антицеллюлитного массажа вы видите уменьшение объемов. Он не “разбивает” жир, невозможно “вывести” его из организма, разминая. Массаж просто помогает уйти лишней застоявшейся жидкости.

Делайте массаж 1-2 раза в неделю. При сидячей/стоячей работе и отсутствии физической активности допустимо делать его 1 раз в 2 дня.

Обязательно сделайте замеры до и после массажа, чтобы увидеть, на сколько см уменьшились ваши объемы за один сеанс.