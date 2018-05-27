Как детям пересекать админграницу с Крымом: опубликован перечень правил

Государственная пограничная служба Украины напомнила о правилах пересечения админграницы с оккупированным российскими властями Крымом несовершеннолетним гражданам Украины.

В течение 2018 года из-за отсутствия или ненадлежащего оформления документов на админгранице с временно оккупированным Крымом пограничники отказали в пропуске 140 несовершеннолетним гражданам Украины, пишет "День".

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"В Херсонском пограничном отряде отмечают, что граждане Украины, не достигшие 16 лет, имеют право на выезд с материковой части Украины лишь по согласию родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, которые ими уполномочены", – говорится в источнике.

Отмечается, что несовершеннолетние граждане Украины могут пересекать админграницу при наличии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта и служебного паспорта. Кроме того, можно использовать проездной документ ребенка, или если он вписан в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении до окончания срока действия таких документов, сообщают пограничники.

В частности, выезд с материковой части Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, в сопровождении одного из приемных родителей, родителей-воспитателей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

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Выезд из материковой части Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые не достигли 16-летнего возраста, после их усыновления иностранцами осуществляется в сопровождении родителей-усыновителей в случае предъявления решения суда об усыновлении или его нотариально заверенной копии.