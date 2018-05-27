14:21
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
Вєсті.UA
13:51, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Как детям пересекать админграницу с Крымом: опубликован перечень правил

11 Читати новину українською
Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом
Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом / Фото з відкритих джерел

Государственная пограничная служба Украины напомнила о правилах пересечения админграницы с оккупированным российскими властями Крымом несовершеннолетним гражданам Украины.

В течение 2018 года из-за отсутствия или ненадлежащего оформления документов на админгранице с временно оккупированным Крымом пограничники отказали в пропуске 140 несовершеннолетним гражданам Украины, пишет "День".

Читайте также: Стало известно, кто после аннексии Крыма завладел пляжами полуострова

"В Херсонском пограничном отряде отмечают, что граждане Украины, не достигшие 16 лет, имеют право на выезд с материковой части Украины лишь по согласию родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, которые ими уполномочены", – говорится в источнике.

Отмечается, что несовершеннолетние граждане Украины могут пересекать админграницу при наличии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта и служебного паспорта. Кроме того, можно использовать проездной документ ребенка, или если он вписан в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении до окончания срока действия таких документов, сообщают пограничники.

В частности, выезд с материковой части Украины граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, в сопровождении одного из приемных родителей, родителей-воспитателей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Читайте также: Стало известно, почему родственникам опасно сидеть на разных местах в самолете, – СМИ

Выезд из материковой части Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые не достигли 16-летнего возраста, после их усыновления иностранцами осуществляется в сопровождении родителей-усыновителей в случае предъявления решения суда об усыновлении или его нотариально заверенной копии.

Теги: Путешествия Дети Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук