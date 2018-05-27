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Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом: опубліковано перелік правил

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Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом
Як дітям перетинати адмінмежу з Кримом / Фото з відкритих джерел

Державна прикордонна служба України нагадала про правила перетину адмінмежі з окупованим російською владою Кримом неповнолітнім громадянам України.

Протягом 2018 року через відсутність або неналежне оформлення документів на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники відмовили у пропуску 140 неповнолітнім громадянам України, пише "День".

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"У Херсонському прикордонному загоні зазначають, що громадяни України, які не досягли 16 років, мають право на виїзд із материкової частини України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які ними уповноважені", – йдеться у джерелі.

Зазначається, що неповнолітні громадяни України можуть перетинати адмінмежу за наявності паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта і службового паспорта. Крім того, можна використовувати проїзний документ дитини, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, і в його супроводі до закінчення терміну дії таких документів, повідомляють прикордонники.

Зокрема, виїзд із материкової частини України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

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Виїзд із материкової частини України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється в супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред’явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії

Теги: Новини України Подорожі Діти Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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