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      Как России мешает Крым

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      Путин и крымский ценз / kremlin.ru

      Рабочая группа, рассматривающая сейчас поправки в российскую Конституцию, внесенные президентом Владимиром Путиным, предложила не распространять необходимый для баллотирования на пост главы государства "ценз оседлости" на россиян, которые ранее являлись гражданами государства, "которое было принято или часть которого была принята в РФ".

      Проще говоря – на жителей Крыма. Никаких других частей других государств, которые аннексированы Россией, в ее Конституции пока что не наблюдается.

      Обратите внимание: Никакого транзита власти в России нет

      Это предложение, думаю, еще раз демонстрирует, как крымский хвост виляет кремлевской собакой. За что ни возьмутся после оккупации полуострова российские законодатели – все время необходимо учитывать, как была осуществлена аннексия. Если следовать букве закона, то предложенный Владимиром Путиным 25-летний ценз оседлости исключал возможность участия в выборах кандидатов с "крымской пропиской". Но тогда пришлось бы каждый раз вспоминать, что еще недавно Крым был – а с точки зрения международного права и здравого смысла и остается – частью Украины. Похоже, тогда пришлось бы мириться с тем, что на каждых российских президентских выборах "патриотические силы" выдвигали бы в президенты очередного "ветерана крымской весны" – не для того, чтобы он победил или хотя бы участвовал, а для того, чтобы продемонстрировать, что они – большие патриоты, чем кремлевские небожители. А в кризисных условиях, в случае экономического кризиса или не очень гладкого транзита, такая "демонстрация патриотизма" в дезориентированном обществе может быть опасна для российской власти. И вот для того, чтобы перестраховаться, уверен: жителей похищенного полуострова "уравнивают" в правах со всеми прочими избирателями преемника Путина – но ценой специальной поправки в Конституцию страны! Каково!

      Но, с другой стороны, это и "поправка на вырост". Кремль теперь может аннексировать новые страны и регионы, а все их жители, возможно, получат право баллотироваться на пост президента России без всякого "ценза оседлости".

      Все. Даже Лукашенко.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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