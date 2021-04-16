Владимир Путин избегает любых встреч с Владимиром Зеленским, ведь у него уже может быть реальный план военных действий против Украины. В частности, президент России может намереваться захватить некоторые украинские города.

Публицистка Галина Аккерман заявила, что Зеленскому и Путину сейчас не о чем говорить, ведь российский президент может готовиться к вторжению. Она также отметила, что нормандского формата на самом деле уже не существует.

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Путин может иметь военный план

По словам Аккерман, когда на границах Украины есть значительное количество российского оружия, в том числе ракеты с ядерными боеголовками, любое военное вмешательство может перерасти в мировую войну.

По ее мнению, Россия четко показала, что она готова даже к такому развитию событий. В то же время российский президент не стремится к диалогу с Украиной.

Путин избегает встреч с Зеленским, очных или заочных, потому что если верить тому, что мы слышим на российском телевидении, существует реальный военный план и говорить им не о чем,

– подчеркнула публицистка.

На какие города Украины претендует Россия

Аккерман отметила, что нынешние действия России могут быть подготовкой к полномасштабному наступлению. Она предположила, что Кремль, как минимум, претендует на всю административную территорию Донбасса и хочет полностью отсоединить его от Украины.

"Я тщательно слежу за российской прессой, аналитикой, пропагандой и на самом деле пропагандистский дискурс, который мы слышим в последнее время, свидетельствует о том, что на самом деле Россия хотела бы вернуть себе Донбасс", – заявила публицистка.

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По мнению Аккерман, в то же время Путин может иметь и более развернутый план захвата и претендовать на отдельные города. По ее словам, это территории от Мариуполя и Одессы до Днепра и Харькова.

Российская пропаганда не утихает

Аккерман также отметила, что сейчас российская пропаганда убеждает о якобы деятельности в Киеве "нацистского режима". Именно этим Россия объясняет необходимость установить контроль над востоком Украины.

Аккерман также добавила, что сейчас украинцам стоит максимально мобилизоваться не только в военном вопросе, но и в психологическом, ведь "враг у ворот".

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