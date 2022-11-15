Херсонщина, как и другие регионы нашего государства, стали территориями, где оккупанты совершили многочисленное количество военных преступлений. Глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире национального марафона рассказал о местах для пыток, которые устроили оккупанты на Юге Украины.

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Силовики уже расследуют дела

По словам Клименко, по состоянию на 15 ноября известно о трех локациях, где захватчики издевались над украинцами. Очевидно, что это информация, известная сейчас, а о других зверствах станет известно впоследствии.

На сегодняшний день мы говорим о трех местах, где, возможно, были пыточные. В настоящее время происходит разминирование. После того, думаю, что уже сегодня начнутся следственные действия в этих местах (местах пыток – 24 канал),

– сказал глава полиции.

Также он отметил, что к силовикам поступают показания от граждан в Херсонской области о пытках и незаконном содержании людей россиянами.

Россияне убили супругов-фермеров

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заверил, что полиция в настоящее время "ведет, фиксирует и открывает уголовные дела".

Есть уже много открытых уголовных дел по преступлениям россиян именно в оккупированном Херсоне и Херсонщине. Я думаю, что мы со временем увидим все эти уголовные дела. Вчера было сообщение, что в одном из населенных пунктов оккупанты убили супругов-фермеров,

– констатировал Хлань.

Мужчину и женщину нашли мертвыми прямо во дворе их дома. Очевидно, они погибли насильственной смертью.

Обратите внимание! Национальная полиция Украины сообщила, что задокументировала 414 фактов военных преступлений, которые совершили оккупанты в Херсонской области. Сейчас в Херсоне работает более 500 работников силовых структур, чтобы расследовать каждое дело и затем привлечь виновных к ответственности.

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