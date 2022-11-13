Собеседнику 24 канала удалось выехать из Изюма спустя два месяца после оккупации. В настоящее время он находится в другой стране. Из соображений безопасности мы не обнародуем его имя и фамилию, а рассказываем историю на правах анонимности.

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"Начали бить ногами – я упал, встал. Потом снова..."

Житель Изюма решил выехать из оккупации из-за серьезных проблем со здоровьем, которые начались после пыток, которые ему пришлось пережить. По словам мужчины, его история стала типичной для молодых ребят в Изюме. А применение электрического тока, жестокие избиения, постоянные обыски в квартирах, запугивания и угрозы расстрелами со стороны российских солдат набирали системности в оккупированном городе.

Также мужчина отмечает, что у него серьезные проблемы с памятью на числа. А также не знает, какой сегодня месяц и когда день рождения его близких людей.

Я думал, что будет что-то подобное… Когда войска стояли возле границ, все говорили, что ничего не будет. И в изюмских группах писали, что ничего страшного, но уже было понятно, что что-нибудь да и будет. Просто мне казалось, что это не наберет таких масштабов,

– вспоминает он.



Разрушенный россиянами дом в Изюме / Фото – Суспільне Харків, Вячеслав Мавричев

После начала полномасштабного вторжения мужчина отправил свою жену с ребенком за границу. Начались бои за Изюм, которые стали одними из самых ожесточенных в Украине. Враг накопил на этом направлении большое количество техники и живой силы. И уже в начале апреля город оказался под контролем российских оккупантов.

Через неделю или две, я не знаю, сколько времени прошло, но я вышел из своего дома и увидел, что стоит военный. Также там стоял автомобиль. А все ребята, которые там были, – положили руки на него. Все стоят, я подхожу к тому военному и спрашиваю: "Что произошло? Что происходит?" А он говорит: "А кто ты такой?" На что я ответил, что живу здесь. Он сказал: "Уходи отсюда, если не хочешь рядом с ними стоять",

– рассказал мужчина.

Житель Изюма вошел в свой дом, который находился буквально в 50 метрах. Через несколько минут к нему пришел другой парень, который перед этим стоял возле буса. По словам собеседника, этот мужчина был его соседом и проживал неподалеку. Он стоял один, но со слезами на глазах.



Изюм / Фото с фейсбук-страницы Volodymyr Matsokin

Я понял, что что-то уже не то. И только я вышел, они сразу ударили меня по ногам и поставили их на ширине плеч. Начали обыскивать меня и дом. Спрашивать, где оружие и кто в территориальной обороне города. Потом вывели меня и поставили к этим ребятам. Начали бить ногами – я упал, встал. Потом снова... И все это продолжалось. После этого меня завели за угол другого дома и поставили на колени. Кто-то начал говорить: "Давай ногу ему прострелим". Кто-то другой говорил: "Да зачем? Сейчас приедет и он свое получит",

– рассказал житель Изюма.

Всех ребят, стоявших возле буса, – отпустили. Мужчина рассказал, что взяли только его и еще одного жителя города. Им завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.

"Мы лежали в этом бусе с завязанными глазами, а они сидели вокруг. Затем на ходу они выбросили его из машины со словами: "Он ничего не знает, он нам не нужен". Они просто выбросили его... И мы поехали дальше. Ездили-ездили, а когда приехали, они вышли и начали спрашивать: "Какую тебе почку оставят: правую или левую?" На что я ответил, что они у меня две больные. Я ничего не видел, но каким-то предметом они начали бить меня по почкам. И спрашивали: "У кого есть оружие, где военные?" Я говорил, что ничего не знаю", – добавил он.



Одна из пыточных в Изюме / Фото руководителя следственного управления Нацполиции в области Сергея Болвинова

"Они говорили: "Ты ждешь, пока тебя расстреляют"

Мужчина рассказал, что даже говорил оккупантам: "Давайте, вы скажете, что говорить, и я скажу". А те все говорили: "У тебя есть 30 секунд, подумай". После этого снова продолжили бить по спине. По словам жителя Изюма, удары могли наносить стеклянной бутылкой или бутылкой с водой. Побои продолжались долго. Потом его завели в подвал, или что-то вроде этого. ЖительИзюма вспоминает, что температура в помещении была крайне низкой.

Меня на что-то посадили. Глаза были завязаны. Как я потом понял, это было словно перевернутое железное ведро, а на нем – мокрая от воды тряпка. Сказали, чтобы я там сидел и не двигался, потому что если встану, то меня расстреляют. Я сидел и ждал. Они говорили: "Ты ждешь, пока тебя расстреляют через полчаса или через 40 минут". Я выбросил эту мокрую тряпку, потому что сидеть было невозможно. Потом меня вывели во двор. Я поднял вверх руки, ноги поставив на ширине плеч, а они начали стрелять. Я не понимал, в меня они стреляют или не в меня,

– рассказал он.

"Военный начал хрипеть, а затем умер"

Шантаж расстрелом продолжался длительное время. Россияне выбивали из мужчины информацию, которую он не знал. Житель Изюма вспоминает, что когда сидел в подвале, то услышал голос, как ему показалось, через деревянную стену. По его словам, это был парень, который едва слышным голосом просил воды.

Когда открыли дверь, то на него говорили "укроп" и употребляли много других плохих слов. Начали его избивать. Я так понял, что это был наш раненый военный. Сначала он начал хрипеть, а потом умер. Его куда-то оттащили. Я не знаю, сколько я там находился, но ночью пришли какие-то женщины. Они начали докладывать им все, рассказывать. Я слышал, что они говорили, кто продает сигареты, у кого есть деньги, у кого машина на дизеле. Я не знаю, сколько я там пробыл, но вышел рано утром оттуда. Телефон они у меня забрали, а деньги, которые у меня были, – нет. Высадили возле рынка и я пошел домой,

– вспомнил мужчина.



Изюм / Фото с фейсбук-страницы Volodymyr Matsokin

После этого мужчина прожил в Изюме еще два месяца. Он отмечает, что армия России относилась к местным ужасно, а случаев с применением насилия к людям было немало.

В частности, он вспоминает женщину, которая сидела на скамейке в его родном городе. Она сказала, что в школе №11 ее сильно побили. Также он рассказал и о своих знакомых, в дом которых приходили оккупанты, избивали их и обвиняли в помощи Вооруженным Силам Украины.

Представители так называемой "ЛНР" говорили: "Мы восемь лет терпели, теперь вы будете терпеть". Кого-то положить на землю, например, и пострелять рядом с пистолетом – это для них было нормальным явлением. Они ненавидели нас. Потом в мой дом еще дважды приходили с обысками. Но это уже не те люди. Это у них называлось "зачистка". И это происходило везде. Если ты был дома, то к тебе заходили, если тебя дома не было, выламывали дверь. Они все брали на понт, говорили, например, что "мы знаем, что ты наводчик". Били, многих избивали там,

– отметил он.

На вопрос журналистов, знал ли житель Изюма тогда уже о массовых захоронениях, отвечает, что нет. Но добавляет, что людей хоронили прямо в клумбах.

Идешь по улице, а там разбитый дом. Ты смотришь, а там просто скальп перевернутый и его птицы клюют. Я знал, что где-то там хоронили людей. На моей улице трое детей до 14 лет погибли, и я помогал хоронить их на кладбище. Кассета прилетела и их убило,

– добавил он.

Российские солдаты использовали убийство гражданских, а именно детей в пропаганде против ВСУ. По словам мужчины, в настоящее время местные жители Изюма жили в информационном вакууме. А оккупанты постоянно убеждали, что "Украины уже вообще нет, что это все уже Россия, что ваш президент – предатель и все предатели".

Иногда я звонил жене, но это тоже было тяжело, потому что связи не было. Только в одном месте, о котором я знал, была связь. Но мы много не говорили, только, что "все живы и все нормально". Россияне пытались убедить, что уже все… Говорили: "Иди на работу к нам, в полицию". Они всем это предлагали, но никто не хотел соглашаться,

– рассказал мужчина.



Изюм / Фото с фейсбук-страницы Volodymyr Matsokin

Он вспоминает, что у некоторых жителей города не было что есть вообще. А некоторые пожилые люди плакали, когда с ними делились продуктами. Он отметил, что люди старались поддерживать друг друга. Но со временем они стали более агрессивны.

За еду, мне кажется, они готовы были убить. Им все мало и мало. Мне кажется, что они боялись, что потом еды вообще не будет. Российские солдаты привозили потом, как они говорили, "гуманитарную помощь". Но на самом деле все это было украдено у нас со складов,

– добавил он.

Мужчине удалось выехать через Россию. Это был единственный путь покинуть оккупированный город. Заплатив деньги, его отвезли через Купянск к границе. Там житель Изюма случайно встретил своих знакомых. И один из них отвез его на вокзал.

Сейчас у него проблемы с почками, с позвоночником и с памятью. Освобождение Изюма Вооруженными Силами Украины стало большой радостью для всех украинцев. Сам мужчина дома пока не был, но говорит, что "обязательно приедет".

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Добавим, что в начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 15 сентября стало известно, что под Изюмом было обнаружено массовое захоронение погибших военных ВСУ и гражданских. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 23 сентября сообщал, что всего эксгумировали более 400 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.