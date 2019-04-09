15:39
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Какие проблемы беспокоят штаб Зеленского перед вторым туром выборов президента

      148 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Как ни странно, но на команду новоиспеченного политика и кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов ожидает немало вызовов. В частности, в штабе шоумена обеспокоены количеством сторонников и их представителей в избирательных комиссиях.

      Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на штаб Владимира Зеленского, команда шоумена, в частности, боится, что во втором туре придут проголосовать довольно мало его сторонников. Так негативно на этом может отразиться и серьезное преимущество Зеленского над Порошенко по итогам первого тура. Следовательно, сторонники шоумена могут подумать, что победу тот положил уже себе в карман, и просто не прийти на участки 21 апреля.

      Читайте также: Зеленский ищет любой повод, чтобы отказаться от дебатов, социолог

      Также команда Зеленского заявляет, что как сам гарант, так и представители его штаба используют "грязные" политтехнологии , начиная от разгона историй о предстоящей оккупации Украины Россией и массовом вывозе украинцев в Сибирь до быстрой потери безвизового режима с Евросоюзом в случае победы Зеленского на выборах и обвинений в сотрудничестве шоумена с одиозными экс-"регионалами".

      Их главная задача отбить от нас избирателей кандидатов, не прошедших во второй тур. В итоге люди могут просто устать от всей этой "чернухи", сказать "и идите вы оба куда подальше" и просто не прийти голосовать,
      заявил один из представителей команды Зеленского.

      Также перед штабом новоиспеченного политика стоит проблема относительно заполнения их представителями окружных и особенно участковых избирательных комиссий. Дело в том, что в первом туре каждый кандидат в президенты имел квоту, которая составляла 30 тысяч членов комиссий. Однако уже перед вторым туром, поскольку кандидатов осталось только двое, эта цифра существенно увеличится – до более 200 тысяч членов комиссий от каждого.

      Читайте также: Зеленский попросил для себя государственную охрану

      Правда, здесь шоумену могут помочь кандидаты не попавшие во второй тур. К примеру, о таком шаге еще до первого тура заявил экс-глава "Аграрной партии" Виталий Скоцик. Кроме того, свою поддержку Зеленскому высказал кандидат от партии "УКРОП" Александр Шевченко.

      Заметим, что Владимир Зеленский пока не обнародовал имена тех, кто будет занимать высокие должности в случае его победы, и не представил план действий на первые 100 дней. По словам его советника Руслана Рябошапки, это обязательно произойдет перед вторым туром, однако точной даты он не назвал. Кроме того, шоумен не будет публиковать декларацию о доходах, имуществе и доходах за 2018 год перед вторым туром, а сделает это в соответствии с законодательством. Требования относительно обнародования им декларации уже выдвинули активисты.

      Как сегодня разворачивается предвыборная борьба между Зеленским и Порошенко?
      По итогам первого тура выборов Владимир Зеленский получил большинство голосов и существенно опередил своего преследователя Петра Порошенко – 30,24% против 15,95% голосов.

      Первым на дебаты своего оппонента вызвал Порошенко, а произошло это после объявления результатов экзит-полов. В команде же Зеленского на это ответили, что это для них – неинтересено. Правда, через некоторое время шоумен снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул ряд условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".

      Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников избирательной гонки сдал анализы на предмет содержания наркотических веществ и алкоголя. Порошенко же призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского ничего противозаконного обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      Пока не было официальных заявлений, что дебаты между Зеленским и Порошенко все же пройдут на "Олимпийском". Известно лишь, что между Общественным и штабами кандидатов продолжаются переговоры по этому поводу. Предыдущие встречи завершились без каких-либо результатов.


      Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как того требует закон. Впоследствии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ ПРЕЗИДЕНТА:
      •  
      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания по днях
      сегодня
      164591
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      сегодня , 15:35 Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      Леонід Остальцев 13
      "Газпром" давит на газ?
      сегодня , 15:00 "Газпром" давит на газ?
      Борис Немировський 25
      Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      сегодня , 15:00 Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      Світові Медіа 503
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      сегодня , 14:15 Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 12636
      Україна, обравши проросійського кандидата, повторить сумнозвісний приклад Молдови
      сегодня , 13:30 Україна, обравши проросійського кандидата, повторить сумнозвісний приклад Молдови
      Віталій Дейнега 335
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Борисполе обрушилась стена многоквартирного дома: фото и видео
       12 марта , 10:11
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Форвард Шахтера может досрочно вернуться из аренды – французский клуб разочарован игрой украинца
       12 января , 14:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук