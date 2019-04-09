Какие проблемы беспокоят штаб Зеленского перед вторым туром выборов президента

Как ни странно, но на команду новоиспеченного политика и кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов ожидает немало вызовов. В частности, в штабе шоумена обеспокоены количеством сторонников и их представителей в избирательных комиссиях.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на штаб Владимира Зеленского, команда шоумена, в частности, боится, что во втором туре придут проголосовать довольно мало его сторонников. Так негативно на этом может отразиться и серьезное преимущество Зеленского над Порошенко по итогам первого тура. Следовательно, сторонники шоумена могут подумать, что победу тот положил уже себе в карман, и просто не прийти на участки 21 апреля.

Читайте также: Зеленский ищет любой повод, чтобы отказаться от дебатов, – социолог

Также команда Зеленского заявляет, что как сам гарант, так и представители его штаба используют "грязные" политтехнологии , начиная от разгона историй о предстоящей оккупации Украины Россией и массовом вывозе украинцев в Сибирь до быстрой потери безвизового режима с Евросоюзом в случае победы Зеленского на выборах и обвинений в сотрудничестве шоумена с одиозными экс-"регионалами".

Их главная задача – отбить от нас избирателей кандидатов, не прошедших во второй тур. В итоге люди могут просто устать от всей этой "чернухи", сказать "и идите вы оба куда подальше" и просто не прийти голосовать,

– заявил один из представителей команды Зеленского.

Также перед штабом новоиспеченного политика стоит проблема относительно заполнения их представителями окружных и особенно участковых избирательных комиссий. Дело в том, что в первом туре каждый кандидат в президенты имел квоту, которая составляла 30 тысяч членов комиссий. Однако уже перед вторым туром, поскольку кандидатов осталось только двое, эта цифра существенно увеличится – до более 200 тысяч членов комиссий от каждого.

Читайте также: Зеленский попросил для себя государственную охрану

Правда, здесь шоумену могут помочь кандидаты не попавшие во второй тур. К примеру, о таком шаге еще до первого тура заявил экс-глава "Аграрной партии" Виталий Скоцик. Кроме того, свою поддержку Зеленскому высказал кандидат от партии "УКРОП" Александр Шевченко.

Заметим, что Владимир Зеленский пока не обнародовал имена тех, кто будет занимать высокие должности в случае его победы, и не представил план действий на первые 100 дней. По словам его советника Руслана Рябошапки, это обязательно произойдет перед вторым туром, однако точной даты он не назвал. Кроме того, шоумен не будет публиковать декларацию о доходах, имуществе и доходах за 2018 год перед вторым туром, а сделает это в соответствии с законодательством. Требования относительно обнародования им декларации уже выдвинули активисты.

Как сегодня разворачивается предвыборная борьба между Зеленским и Порошенко?

По итогам первого тура выборов Владимир Зеленский получил большинство голосов и существенно опередил своего преследователя Петра Порошенко – 30,24% против 15,95% голосов.



Первым на дебаты своего оппонента вызвал Порошенко, а произошло это после объявления результатов экзит-полов. В команде же Зеленского на это ответили, что это для них – неинтересено. Правда, через некоторое время шоумен снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул ряд условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников избирательной гонки сдал анализы на предмет содержания наркотических веществ и алкоголя. Порошенко же призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского ничего противозаконного обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



Пока не было официальных заявлений, что дебаты между Зеленским и Порошенко все же пройдут на "Олимпийском". Известно лишь, что между Общественным и штабами кандидатов продолжаются переговоры по этому поводу. Предыдущие встречи завершились без каких-либо результатов.





Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как того требует закон. Впоследствии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.