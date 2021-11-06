Инцидент произошел в сентябре 2021 года. В это время видео зверства появилось в сети.
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На Буковине будут судить мужчину, который убил нутрий и кота
Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что:
- инцидент произошел 6 сентября в селе Керстенцы Днестровского района во дворе местного жителя;
- осознавая, что причиняет животным боль, мужчина бил нутрий по голове металлической палкой;
- животные получили травмы, которые привели к гибели;
- убив нутрий, злоумышленник схватил кота за задние лапы и хвост;
- он несколько раз ударил животное о бетонную поверхность, убив его.
На основании собранных доказательств причастности буковинца к уголовному преступлению, следователи полиции составили обвинительный акт, утвержденный прокурором Днестровской окружной прокуратуры, и направили его в суд,
– заявили правоохранители.
Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными. Если его вину докажут, то ему грозит тюрьма на срок от 5 до 8 лет.
Что известно о жестоких действиях буковинца
- 13 сентября во время мониторинга соцсетей правоохранители установили, что мужчина на камеру избивал животных.
- 14 сентября по факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело.
- Тогда в ведомстве сообщили, что во дворе 47-летний местный житель металлической палкой избивал нутрий и кота.
- Его 37-летняя сожительница снимала издевательство над животными на видео. Женщина прислала запись знакомому, который обнародовал ее в интернете.