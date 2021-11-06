Инцидент произошел в сентябре 2021 года. В это время видео зверства появилось в сети.

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На Буковине будут судить мужчину, который убил нутрий и кота

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что:

инцидент произошел 6 сентября в селе Керстенцы Днестровского района во дворе местного жителя;

осознавая, что причиняет животным боль, мужчина бил нутрий по голове металлической палкой;

животные получили травмы, которые привели к гибели;

убив нутрий, злоумышленник схватил кота за задние лапы и хвост;

он несколько раз ударил животное о бетонную поверхность, убив его.

На основании собранных доказательств причастности буковинца к уголовному преступлению, следователи полиции составили обвинительный акт, утвержденный прокурором Днестровской окружной прокуратуры, и направили его в суд,

– заявили правоохранители.

Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными. Если его вину докажут, то ему грозит тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

Что известно о жестоких действиях буковинца