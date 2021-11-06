Інцидент трапився у вересні 2021 року. Саме тоді відео звірства з'явилось в мережі.
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На Буковині судитимуть чоловіка, який вбив нутрій та кота
Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що:
- інцидент трапився 6 вересня в селі Керстенці Дністровського району на подвір'ї місцевого жителя;
- усвідомлюючи, що завдає тваринам біль, чоловік бив нутрій по голові металевою палицею;
- через це тварини отримали травми, які призвели до загибелі;
- убивши нутрій, зловмисник схопив кота за задні лапи та хвіст;
- він декілька разів ударив тварину об бетонну поверхню, спричинивши її загибель.
На підставі зібраних доказів причетності буковинця до кримінального злочину, слідчі поліції склали обвинувальний акт, затверджений прокурором Дністровської окружної прокуратури, і скерували його до суду,
– заявили правоохоронці.
Чоловіка звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. Якщо його провину доведуть то йому загрожує тюрма на термін від 5 до 8 років.
Що відомо про жорстокі дії буковинця
- 13 вересня під час моніторингу соцмереж правоохоронці встановили, що чоловік на камеру бив тварин.
- 14 вересня за фактом жорстокого поводження з тваринами поліція відкрила кримінальну справу.
- Тоді у відомстві повідомили, що на подвір'ї 47-річний місцевий житель металевою палицею бив нутрій та кота.
- Його 37-річна співмешканка знімала знущання над тваринами на відео. Жінка надіслала запис знайомому, який оприлюднив його в інтернеті.