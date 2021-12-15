О том, что "Раду" переформатировали и запускают в эфир в новом виде, сообщил директор телеканала Вадим Перенчук.

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Канал "Рада" обновляет формат

Продакшн, который производит контент телеканала, расположен на бульваре Вацлава Гавела на Отрадном.

Обновленное вещание, по информации источников, стартует в режиме телемарафона, в планах – ток-шоу. По неофициальным данным, продакшн будет курировать заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В то же время "УП" пишет, что ресурсу пообещали, что "касательно спикеров не будет никакой цензуры". Кроме того, у "Рады" будет еще одна передвижная площадка, расположенная в Кабмине. Возможно и присутствие по всей Украине, ведь в течение последних нескольких недель на канал искали регионального редактора.

Кто будет работать на телеканале

Собеседники "УП" в Офисе Президента рассказали, что на обновленном канале будет работать известный политтехнолог Владимир Петров, который является организатором в 2018 году секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко тогда работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Была информация, что скандал связан с давлением на руководство ведомства.

Петрова подозревают сразу по нескольким статьям:

вмешательство в деятельность правоохранителей,

заведомо ложное сообщение о преступлении,

нарушение неприкосновенности жилья и тайны переписки.

Расследование пока завершено, однако до сих пор не направлено в суд. Сам Петров свою вину не признал.

Издание также пишет, что перезапуском "Рады" занимается Алексей Семенов, который запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".

Проморолик запуска обновленной "Рады": смотрите видео