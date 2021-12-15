Про те, що "Раду" переформатували та запускають в ефір у новому вигляді, виданню повідомив директор телеканалу Вадим Перенчук.

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Канал "Рада" оновлює формат

Продакшн, який вироблятиме контент телеканалу, розташований на бульварі Вацлава Гавела на Відрадному.

Оновлене мовлення, за інформацією джерел видання, стартує у режимі телемарафону, у планах – токшоу. За неофіційним даними, куруватиме продакшн заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Водночас "УП" пише, що ресурсу пообіцяли, "що по спікерах не буде жодної цензури". Крім того, Рада" матиме ще один пересувний майданчик, розташований у Кабміні. Можлива й присутність по всій Україні, адже протягом останніх кількох тижнів на канал шукали регіонального редактора.

Хто працюватиме на телеканалі

Співрозмовники "УП" в Офісі Президента розповіли, що на оновленому каналі працюватиме відомий політтехнолог Володимир Петров, який є організатором у 2018 році секс-скандалу про начебто домагання зі сторони поліцейського Олександра Варченка. Дружина Варченка тоді працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань. Була інформація, що скандал має зв'язок з тиском на керівництво відомства.

Петрова підозрюють одразу за кількома статтями:

втручання в діяльність правоохоронців,

свідомо неправдиве повідомлення про злочин,

порушення недоторканності житла і таємниці листування.

Розслідування наразі завершене, однак досі не скероване до суду. Сам Петров свою вину не визнав.

Видання також пише, що перезапуском Рада займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".

Проморолик запуску оновленої "Ради": дивіться відео