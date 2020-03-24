Карантин и работа банков: валютные ограничения и санитарные часы

Карантин в Украине продолжается уже больше недели и банки постепенно ограничивают свою работу в целях безопасности клиентов и работников. Сайт 24 канала узнал новые условия работы крупнейших банков Украины.

С 12 марта в Украине ввели карантин. Некоторые банки ввели серьезные ограничения из-за этого, в частности закрытие ряда отделений и прекращение продажи наличной валюты. Зато остальные обошлись лишь требованием надевать маску для своих клиентов. Мы описали как работают крупнейшие банки Украины на данный момент.

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Однако при условии, что введут чрезвычайное положение, банки могут принять решение применить более серьезные ограничения. Причин для паники нет, ведь Нацбанк обязал работать все центральные и ключевые отделения банков.

ПриватБанк



ПриватБанк во время карантина / GettyImages

Валютные ограничения

С 18 марта клиенты ПриватБанка могут обменять валюту только онлайн. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Обменять валюту можно через:

мобильный банк Privat24;

веб версию Приват24;

сеть терминалов самообслуживания.

Наличность в иностранной валюте смогут получить лишь владельцы наличных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

В банке объясняют, что ввели ограничения ради безопасности людей во время карантина, а также из-за прекращения авиасообщения, ведь именно таким способом доставляют наличную валюту в Украину. Поэтому ограничения будут действовать по крайней мере до 30 марта.

Что такое валютные ограничения?Это правила, которые ограничивают операции с валютой. Валютные ограничения могут быть выборочными, например, запрет только покупки населением иностранной валюты в наличном виде. Или полный запрет.

Продление срока действия карт

В банке заявили, что продлили действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней. Это касается карт, срок действия которых завершается во время карантина.

Санитарный час и другие ограничения

ПриватБанк установил санитарный час с 12:30 до 13:30. В это время банк закрыт для клиентов. Также в течение дня в отделениях банка проводят регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В выходные работа банка ограничена. Посетителей просят стоять в очереди на улице.

ПриватБанк отправил своих сотрудников, которые не вовлечены в поддержке критически важных сервисов и обслуживании клиентов, домой для дистанционной работы.

Ощадбанк



Как работает Ощадбанк во время карантина / Фото: Национальный промышленный портал

Валютные ограничения

Банк признал, что испытывает дефицит наличной валюты, но пока не вводил ограничений.

Почему возникла проблема с нехваткой наличности?С 16 марта Украина прекратила международные авиасообщения. Именно таким способом в Украину доставляют наличную валюту. Из-за того, что население массово скупает иностранную валюту и продает гривну, возник большой дисбаланс и соответственно нехватка наличной валюты.



На безналичном рынке такой проблемы нет, поскольку Нацбанк ежедневно продает на рынок валюту из резервов.

Санитарные часы и прекращение работы отделений

Ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы – сокращение времени работы отделений, установление различного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерыв на санитарный час. Другие отделения временно прекращают работу. Узнать как работает и работает ли вообще отделение вблизи дома можно по ссылке.

Ощадбанк также проводит дополнительную дезинфекцию рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета, инкассаторских автомобилей.

Очереди в отделениях

В отделение допускают не более 3-5 человек в зависимости от величины помещения. Все остальные должны дождаться очереди на улице. Клиенты в очереди должны стоять на расстоянии минимум 1 метр друг от друга (общепринятые рекомендации – это 1,5 метра – 24 канал). Если вы имеете признаки болезненности, то в банк просят не заходить.

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Внутренне перемещенные лица

Из-за карантина закрыли контрольные пункты въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе (КПВВ). Банк заявил, что все социальные выплаты и пенсии будут начислять и дальше. На время карантина не нужно подтверждать пребывание внутренне перемещенных лиц на подконтрольной Украине территории. Кроме этого, не будут блокировать расходные операции по текущему счету ВПО, если владелец счета не прошел физическую идентификацию.

Укрэксимбанк



Как работает Укрэксимбанк во время карантина / Фото: Ugproekt.com.ua

Валютные ограничения

Банк временно продает валюту только для безналичных операций:

пролонгация депозитов;

покупка валюты для размещения депозита на 3 месяца и более;

для пополнения текущих / карточных счетов;

перевод средств в иностранной валюте на счета клиентов.

Переводы MoneyGram и Western Union

Из-за дефицита наличной валюты в Украине банк ограничивает условия получения переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union. Теперь это можно сделать при условии зачисления суммы перевода на текущий/карточный счет клиента в иностранной валюте или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка, установленному на день осуществления операции.

Работа отделений

С 23 марта банк ограничивает работу нескольких отделений в Днепре, Кривом Роге, Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Хмельницком, Житомире, Запорожье и Николаеве. Детали по ссылке.

Укрэксимбанк внедрил технические перерывы для санитарной обработки помещений.

Райффайзен Банк Аваль



Как работает Райффайзен Банк Аваль во время карантина / Фото: ua.news

Валютные ограничения

Банк на время карантина прекратил валютные операции в отделениях банка. Рекомендуют для обмена валют пользоваться онлайн-услугами. Сейчас в кассе можно получать наличность в иностранной валюте со своих счетов, однако значительные суммы необходимо заказать предварительно.

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Работа отделений

С 19 марта все отделения банка обслуживают только по предварительной записи. Для этого нужно позвонить в Информационный центр банка:

для частных клиентов – 0 800 500 500;

бизнес-клиентов – 0 800 505 045;

премиум-клиентов – 0 800 500 500;

через персонального менеджера.

Отделения работают в сокращенном режиме. В городах отделения банка открыты с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13 до 14 часов. В малых районных центрах (население менее 50 тысяч) отделения работают с 9:00 до 15:00 с перерывом с 12 до 13 часов. При этом банк в течение дня закрывается на технические перерывы для проведения дезинфекции помещения.

Райффайзен присоединился к инициативе перехода работников на удаленную работу. Те, кто имеет возможность работать дистанционно, работают из дома, а количество работников, работающих непосредственно с клиентами в отделении, уменьшили.

Альфа-Банк



Как работает Альфа-Банк во время карантина / Альфа-Банк

Валютные ограничения

Альфа-Банк также перевел валютные операции в онлайн. Теперь нельзя купить американский доллар в отделении банка, но можно его продать. Все валютные операции можно проводить в мобильном банкинге без ограничений. Туда добавили опцию конвертации долларов в евро, которые можно снять в кассе.

Работа отделений

Альфа-Банк с 17 марта на время карантина приостановил работу 45 отделений в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах.

Другие отделения продолжают работать только по будням с 9:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 13 до 14 часов. В течение дня также будут делать 15-минутные перерывы для проветривания и дезинфекции помещения. Также кассовые операции для клиентов доступны до 17:00.

Альфа-Банк также ограничил количество посетителей. В банк можно зайти лишь, если удастся держать дистанцию 1 метр с другими посетителями. Если нет, то просят подождать в очереди на улице. Призывают клиентов приходить в масках и перед входом дезинфицировать руки.

ПУМБ



Как работает ПУМБ во время карантина / Фото: pro-banki.com.ua

Кредиты

С 18 марта банк ПУМБ на время карантина прекратил рассматривать новые заявки на оформление кредитов наличными и заявки на получение кредитных карт. Все для того, чтобы уменьшить количество посетителей.

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Работа отделений

ПУМБ временно прекратил работу нескольких отделений в Киеве:

№42, г. Киев, Шевченковский р-н., ул. Вадима Гетьмана, 1

№ 36, г. Киев, Шевченковский район, ул. Саксаганского, 120

№ 19, г. Киев, Оболонский р-н, Оболонская набережная, д. 15, корпус 5

№ 20, г. Киев, Шевченковский р-н, ул. Золотоворотская, д. 13, корпус "а"

№35, г. Киев, Оболонский р-н, пр. Оболонский, 26

Другие отделения Киева работают с 10:00 до 16:00 (перерыв 13:00-14:00). Касса работает до 15:30. Каждые два часа есть 15-минутные перерывы для проветривания и дезинфекции помещения. На выходных отделения не работают.

Для отделений других городов все так же, однако работают они на два часа дольше, соответственно, само отделение работает до 18:00, а кассы до 17:30.

Банк призывает посетителей отделений соблюдать дистанцию не менее 1 м друг от друга, а в зоне самообслуживания 24/7 может находиться только 1 человек. Если в отделении больше 3-5 клиентов, банк просит других ожидать свою очередь на улице на безопасном расстоянии.

ОТП Банк

Работа отделений

Отделения банка работают с 9:00 до 17:00. Кассовые операции проводят с 9:30 до 16:00. До конца карантина не будут работать дневные кассы продленного дня и кассы в послеоперационное время. Отделение "Набережное" в Киеве в этот период будет работать с 10:00 до 17:00.

Банк призывает клиентов пользоваться онлайн банкингом OTP Smart и обещает плюс 1% для открытия срочных депозитов таким способом.

Укрсиббанк

Работа отделений

В отделениях Укрсиббанка одновременно могут находиться не более 3-5 человек в зависимости от размера помещения. Отделения работают с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Укргазбанк

Укргазбанк – как и Укрсиббанк никоим образом не изменил своей работы во время карантина. Однако в банке все же усилили меры безопасности. Все помещения банка регулярно дезинфицируются, посетители проверяются на повышенную температуру и обеспечиваются средствами дезинфекции рук, а сотрудники банка обеспечены средствами индивидуальной защиты. Большинство отделений оборудованы устройствами для дезинфекции наличных. Клиенты могут посетить отделение только с маской.

Чего ожидать в режиме чрезвычайного положения?

По данным СМИ, уже завтра, 24 марта, Верховная рада может рассмотреть введение чрезвычайного положения в стране. По другим данным это произойдет не раньше 25 марта. Но в любом случае это произойдет. Пока трудно предсказать как это повлияет на работу банков, но в воскресенье, 22 марта, Нацбанк издал письмо об условиях работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса. Пока можно опираться на них.

Важно Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

Банки обязаны

​Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн.

Обеспечить бесперебойную инкассацию выручки магазинов, обработку расчетов по кредитным и дебетным картам в магазинах, банкоматах и терминалах.

Банкам рекомендуют

По возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей.

При необходимости реализовать право отказать в обслуживании клиенту с симптомами коронавируса.

Учесть необходимость обслуживать "спальные" районы, чтобы люди не ездили в банки через пол города.

Банкам запрещено

Начислять и взыскивать неустойки, штрафы или пеню за несвоевременные платежи по потребительским кредитам.

Повышать процентную ставку по потребительским кредитам.

Начислять и взыскивать неустойки за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Вводится чрезвычайное положение для того, чтобы ограничить распространение пандемии. Сейчас режим чрезвычайного положения ввели во многих странах, среди которых: Италия, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Испания, Румыния, Сербия, Латвия, Болгария, Швейцария, Казахстан, США.

Важно! Наличные в банкоматах должны быть – банки обязаны это обеспечить. Однако в НБУ напомнили: контактировать с наличными следует как можно меньше, ведь они могут быть носителем вируса.

Обратите внимание В аптеках, магазинах и на АЗС установят отметки дистанции между покупателями

Коронавирус и карантин в Украине: главное

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 78 случаев заболевания Covid-19, из них 3 случая – летальные.

С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, предварительно до 3 апреля.

С 16 марта закрыты границы для иностранцев.

С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала