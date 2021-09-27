Жуткие убийства начались в 2007 году, когда ей был 61 год. Однако она избежала подозрения, пока смерть Исао Какехи не повлекла старт полицейского расследования, которое привело к ее аресту в 2014 году.

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Женщину приговорили к смертной казни в 2017 году, после одного из самых длинных судебных процессов в Японии. Апелляция об отмене постановления провалилась в июне 2021 года.

Что известно о "черной вдове"

Женщина родилась в юго-западной японской префектуре Сага. Какехи работала на печатной фабрике и вышла замуж за своего первого мужа в 1969 году. Ей было 23 года.

Их брак длился аж 25 лет, до смерти мужа в 1994 году. В 2007 году она вступила в отношения с 78-летним Тошиаки Суехиро.

Попытка убить мужа

18 декабря 2007 года женщина обедала с Суехиро и его детьми. Суехиро принял добавки для здоровья. Менее чем через 15 минут после обеда мужчина без сознания упал прямо на улице.

На момент прибытия скорой помощи он задыхался и "был на грани остановки дыхания". Интересно, что Какехи сопровождала Суехиро в больницу, но при разговоре с персоналом скорой помощи и семьей Суехиро дала себе псевдоним "Хираока".

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В больнице обнаружили, что он был близок к смерти после перенесенного внутреннего удушья.

Суехиро выжил – единственный из четырех жертв Какехи, однако у него осталась неизлечимая высшая дисфункция и нарушение зрения.

Обратите внимание! По данным Asahi News, он умер через 1,5 года от несвязанной болезни.

Следствие установило, что среди таблеток, пищевых добавок, жена дала ему капсулу цианида.

Следующая жертва "черной вдовы"

Масанори Хонда встречался с Какехи. Хотя непонятно, как они познакомились и как долго они встречались, пара рассказала друзьям, что планирует жениться.

Однако уже 9 марта 2012 года она встретила Хонду в магазине, потом они пошли своими путями. Около 17:00 в тот день он потерял сознание во время езды на мотоцикле. Менее чем через 2 часа мужчина умер в больнице.



Женщину арестовали еще в 2014 году / Коллаж 24 канала

Следствие доказало, что Какехи не планировала доживать свои годы с этим человеком. За 2 месяца до его смерти, в январе 2012 года, она уже начала тайно встречаться с другими через агентство знакомств.

Запретила реанимировать свою жертву

В августе 2013 года Минору Хиоки стал преданным Какехи, написав ей в электронном письме, что хочет "остаться вместе навсегда". Их идиллический роман закончился 20 сентября, когда пара вышла на ужин.

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Хиоки, как и второй муж Какехи Суехиро, часто принимал добавки для здоровья в форме таблеток, так убийце было легко дать ему таблетку цианида под видом лекарств.

На момент прибытия скорой помощи он задыхался. Несмотря на то, что у него были дети и он выздоровел от рака, Какехи солгала врачам, якобы у него нет семьи и он страдает от рака легких.

Важно! Когда они предложили процедуру реанимации, она отказала в разрешении реанимировать его. Он умер в течение 2 часов.

Последняя жертва "черной вдовы"

В ноябре 2013 года, всего через 2 месяца после смерти Хиоки, она вышла замуж за свою следующую и последнюю цель – Исао Какехи. И только через месяц после их свадьбы она начала тайно встречаться с другим мужчиной.

Однако ее муж Исао Какехи не дожил до нового года. 28 декабря он стал четвертой и последней жертвой японской убийцы "Черная вдова".

Его смерть в больнице вызвала подозрение по ряду несчастных любовников Какехи. Правоохранители начали расследование.



В доме женщины провели обыски / Коллаж 24 канала

При вскрытии врач обнаружил смертельное количество ионов цианида в сердце мужчины, крови и желудке, а также эрозию в желудке. Через несколько дней после его смерти власть нашла в квартире Какехи таблетки с добавками для здоровья и пустые капсулы.

Справка. Это свидетельствовало о том, что она опустошила добавки для здоровья и наполнила их цианидом, перетертым в порошок.

Через 2 месяца полиция арестовала Какехи. После нескольких месяцев допросов Какехи в конце концов призналась в отравлении Хонды, Хиоки и Суехиро капсулами с цианидом.

По информации полиции, Какехи может быть связана также с убийствами четырех других мужчин. Однако прокуратура в конечном итоге решила не предъявлять ей обвинения из-за недостаточности доказательств.

Почему женщина убивала любовников

У всех жертв женщины были значительные сбережения и активы. Первое из четырех отравлений было вызвано долгом – Какехи задолжала Суехиро 48 миллионов иен, около 437 тысяч долларов.

Через 2 месяца после смерти Суехиро в феврале 2008 года Какехи написала письмо своим детям, в котором заявила, что она вернула деньги, используя "наследство другого человека".

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Письмо шокировало детей Суехиро, которые не знали о займах своего отца и мало знали о Какехи. Они даже не знали ее имени. Когда они пытались спросить у нее больше, она "молча уходила", оставив их без ответов о крахе отца или о его таинственной спутнице.

До смерти четвертого мужа она забрала у своих жертв столько денег, что ее мотив больше нельзя объяснить ни необходимостью, ни отчаянием. Она откровенно "пренебрегала человеческой жизнью ради собственных финансовых желаний".

У женщины было почти 4,5 миллиона долларов

Какехи заработала около 145 тысяч долларов от Хонда. По оценкам Asahi News, Какехи в целом получила около 4,5 миллиона долларов от наследства, ценностей и других активов своих партнеров.

В своем постановлении суд пришел к выводу, что Какехи "воспользовалась" доверием своих жертв и их надеждой на совместное будущее, чтобы осуществить убийства. В конце концов, ее команда защиты проиграла апелляционную жалобу, а смертный приговор остался без изменений.

Еще одна "черная вдова" Японии